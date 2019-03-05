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Гандболисты БГК имени Мешкова обыграли в Македонии «Вардар» в SEHA-лиге

05.03.2019 21:45 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты БГК одержали выездную победу в Скопье над македонским «Вардаром» и приблизились к решению задачи выхода в «финал четырех» SEHA-лиги.


Фото: bgk-meshkova.com

Брестчане обыграли победителя Лиги чемпионов — 2016/17 на его площадке с разницей в два мяча.

«Вардар» (Македония) — БГК им. Мешкова (Беларусь) — 30:32 (16:17).

5 марта. Скопье. Арена «Яне Сандански».

«Вардар»: Гедбан, Милосавлев; Стойлов (2), Куколовски, Дановски, Поповски (1), Криштопанс (3), Мораес (1), Карачич (1), Скубе (6), Калараш, Чупич (5/4), Дибиров (6), Шишкарев (1), Войводич (3), Киселев (1).

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Ященко, Кулак (4), Бочко (2), Юринок (2), Потеко, Ивич (6/1), Шумак (3), Баранов (2), Разгор, Сельвесюк, Джукич (3/1), Джорджич (8), Шилович (2).

Если «Вардар» уже обеспечил себе пропуск в «финал четырех», то брестчанам, чтобы не оглядываться на конкурентов и гарантированно достичь этой цели, перед визитом в Македонию необходимо было побеждать в двух из трех оставшихся матчей. И в Скопье БГК решил половину этой задачи.

БГК имени Мешкова по-прежнему удерживает 4-ю строку в турнирной таблице (33 очка в 16 матчах) и на 3 балла опережает ближайшего преследователя — словацкий «Татран».

По итогам регулярного чемпионата 4 лучшие команды выходят в «финал четырех», где будут разыграны награды. БГК в случае попадания в квартет сильнейших претендует на проведение решающей стадии турнира в Бресте.


Фото: seha-liga.com

Финишный отрезок у БГК выглядит так:

9 марта. «Загреб» (дома)

13 марта. «Нексе» (в гостях).

Соперники «Татрана» на финише «регулярки»:

6 марта. «Металург» (дома)

13 марта. «Загреб» (в гостях).

 
Теги: Брест
 
 
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Гандболисты БГК одержали выездную победу в Скопье над македонским «Вардаром» и приблизились к решению задачи выхода в «финал четырех» SEHA-лиги.
 
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