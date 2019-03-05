Прихожане помогли тяжелобольному священнику вернуться из Палермо в Минск





Отец Андрей Парфенчик, фото: facebook.com





"Друзья, я хочу попросить у вас помощи очень хорошему человеку. Его зовут Андрей Парфенчик. Отец Андрей. Когда мы познакомились, он был настоятелем прихода в Клецке. Было лето 2011 года, меня только выпустили из-под стражи, мужа этапировали в колонию. И как-то вечером мне позвонил отец Андрей. Я сначала не могла понять, зачем понадобилась клецкому священнику, раз не имею отношения к православию. А он звонил просто поддержать. Он молился за политзаключенных вместе со своими прихожанами в храме. Привозил мне фермерские овощи и фрукты от своих прихожан. После наших вечерних телефонных разговоров я понимала, что у меня появился замечательный друг, добровольно взявший на себя еще и функцию психотерапевта. Без него мне было бы гораздо труднее справиться с тогдашним кошмаром".





Андрея Парфенчика решила перевезти его на родину, в Беларусь, чтобы продолжить лечение в республиканском онкологическом центре в Боровлянах, пишет euroradio.fm Осенью 2018 года итальянские врачи поставили отцу Андрею диагноз — аденокарцинома в поджелудочной железе, 4-я стадия. Специалисты клиники Ospidale Civico сделали всё возможное, чтобы сохранить священнику жизнь, но в последнее время могли лишь облегчать страдания больного. Семьярешила перевезти его на родину, в Беларусь, чтобы продолжить лечение в республиканском онкологическом центре в Боровлянах,euroradio.fm





На прошлой неделе сообщество "Белорусы в Италии" начало сбор средств на транспортировку отца Андрея в Минск . Перевозка была оценена в 5000 евро. Итальянская медицинская страховка не могла покрыть расходы, а возможности оформить белорусскую страховку уже не было.





Нужную сумму собрали за пять дней. 1 марта отец Андрей вернулся в Минск. Реанимобиль от трапа самолета до больницы оплатила Минская епархия БПЦ. Теперь все расходы по лечению священника лежат на его матери-пенсионерке. Ирина Халип призывает желающих помогать женщине бороться за жизнь сына и дальше.





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TATIANA PARFENCHYK



