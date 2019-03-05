ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусы смогут вернуть до 30% за некачественные жилищно-коммунальные услуги

05.03.2019 22:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Правительство определило порядок перерасчета платы за основные жилищно-коммунальные услуги. Так, белорусы смогут претендовать на возврат до 30% от выставленной суммы за некоторые некачественные ЖКУ (либо которые оказали с перерывами или вовсе не предоставили).

Белорусы смогут вернуть до 30% за некачественные жилищно-коммунальные услуги
При этом коммунальники за несвоевременную оплату ЖКУ по-прежнему будут начислять пеню в 0,3% за каждый день просрочки, пишет finance.tut.by
Перерасчитать выставленную к оплате сумму за жилищно-коммунальные услуги смогут в трех случаях: если они были оказаны некачественно, с перебоями или не предоставлены вовсе (к примеру, по какой-то причине некоторое время было отключено отопление в доме).

Требовать перерасчет за некачественные ЖКУ можно и сейчас. Главное изменение — в постановлении Совмина прописан конкретный размер возврата по многим услугам.

К примеру, плата за некачественную холодную питьевую воду будет уменьшаться: в 2019 и 2020 годах — на 10%, в 2021 и 2022 годах — на 15%, в 2023 году — на 20%, в 2024 году — на 25%, в 2025 году и последующие годы — на 30%. Но деньги коммунальники вернут только за то время, которое некачественно оказывали услуги.

Размер суммы, на которую уменьшается плата за ЖКУ, рассчитывается по специальным формулам.

Претендовать на перерасчет платы за горячую воду можно в том случае, если ее температура более трех суток подряд была ниже 50 градусов Цельсия. За каждый градус снижения температуры горячей воды размер платы за услугу горячего водоснабжения уменьшается на 2,5 процентного пункта (но на время предоставления услуги с недостатками).


При этом нужно будет постараться, чтобы доказать, что услугу оказали некачественно, с перерывами или вовсе не предоставили. Для этого нужно составить претензионный акт (это должен сделать уполномоченный работник коммунальной службы), акт независимой экспертизы или судебного постановления. Подробнее об этом можно прочитать на сайте коммунальной грамотности населения.

Постановление Совмина вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Напомним, ранее в Беларуси ввели административную ответственность для коммунальников за лишние выставленные суммы в жировках.


 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство определило порядок перерасчета платы за основные жилищно-коммунальные услуги. Так, белорусы смогут претендовать на возврат до 30% от выставленной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Официальный логотип «Дня Воли» от Владимира Цеслера выложен для общего использования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.03.2019
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика