Белорусы смогут вернуть до 30% за некачественные жилищно-коммунальные услуги

пишет finance.tut.by При этом коммунальники за несвоевременную оплату ЖКУ по-прежнему будут начислять пеню в 0,3% за каждый день просрочки,finance.tut.by

Перерасчитать выставленную к оплате сумму за жилищно-коммунальные услуги смогут в трех случаях: если они были оказаны некачественно, с перебоями или не предоставлены вовсе (к примеру, по какой-то причине некоторое время было отключено отопление в доме).





Требовать перерасчет за некачественные ЖКУ можно и сейчас. Главное изменение — в постановлении Совмина прописан конкретный размер возврата по многим услугам.





К примеру, плата за некачественную холодную питьевую воду будет уменьшаться: в 2019 и 2020 годах — на 10%, в 2021 и 2022 годах — на 15%, в 2023 году — на 20%, в 2024 году — на 25%, в 2025 году и последующие годы — на 30%. Но деньги коммунальники вернут только за то время, которое некачественно оказывали услуги.





Размер суммы, на которую уменьшается плата за ЖКУ, рассчитывается по специальным формулам.





Претендовать на перерасчет платы за горячую воду можно в том случае, если ее температура более трех суток подряд была ниже 50 градусов Цельсия. За каждый градус снижения температуры горячей воды размер платы за услугу горячего водоснабжения уменьшается на 2,5 процентного пункта (но на время предоставления услуги с недостатками).









При этом нужно будет постараться, чтобы доказать, что услугу оказали некачественно, с перерывами или вовсе не предоставили. Для этого нужно составить претензионный акт (это должен сделать уполномоченный работник коммунальной службы), акт независимой экспертизы или судебного постановления. Подробнее об этом можно прочитать на сайте коммунальной грамотности населения.





Постановление Совмина вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.





Напомним, ранее в Беларуси ввели административную ответственность для коммунальников за лишние выставленные суммы в жировках.



