Официальный логотип «Дня Воли» от Владимира Цеслера выложен для общего использования

Организаторы утвердили логотипкак официальный, разработали много макетов для продукции и предлагают всем заинтересованным его использовать для празднования в своих городах, организации мероприятий и изготовления любой продукции,НН.





Symbal.by опубликовали файлы логотипа в векторном и растровом форматах с примерами визуализации для абсолютно свободного использования в различных целях.





Исходники «Дня Воли» от Владимира Цеслера выложен для общего использования.









Что это значит?





В архиве выложены файлы логотипа в растровом и векторном форматах. Каждый желающий в любой точке мира может скачать эти файлы и абсолютно свободно использовать как в общественных, так и коммерческих целях для изготовления и распространения различной продукции посвященной «Дню Воли».





Архив по ссылке будет дополняться дизайна разнообразной продукции: плакаты, наклейки, листовки, открытки, значки, баннеры, обои для телефонов и ноутбуков, аватарка для социальных сетей и прочее. будет дополняться дизайна разнообразной продукции: плакаты, наклейки, листовки, открытки, значки, баннеры, обои для телефонов и ноутбуков, аватарка для социальных сетей и прочее.





# БНР101. Используйте эти материалы и делайте свои праздники на «День Воли» в удобных для вас форматах и ​​рассказывайте в своих социальных сетях как вы отмечаете 101 лет БНР, используя хэштег



