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Официальный логотип «Дня Воли» от Владимира Цеслера выложен для общего использования
В рамках подготовки к празднованию «Дня Воли 2019» любая общественная организация, коммерческая компания или частная инициатива могут самостоятельно придумать свое мероприятие достойное празднования «Дня Воли 2019».
Организаторы утвердили логотип Владимира Цеслера как официальный, разработали много макетов для продукции и предлагают всем заинтересованным его использовать для празднования в своих городах, организации мероприятий и изготовления любой продукции,
Symbal.by опубликовали файлы логотипа в векторном и растровом форматах с примерами визуализации для абсолютно свободного использования в различных целях.
Исходники «Дня Воли» от Владимира Цеслера выложен для общего использования.
Что это значит?
В архиве выложены файлы логотипа в растровом и векторном форматах. Каждый желающий в любой точке мира может скачать эти файлы и абсолютно свободно использовать как в общественных, так и коммерческих целях для изготовления и распространения различной продукции посвященной «Дню Воли».
Используйте эти материалы и делайте свои праздники на «День Воли» в удобных для вас форматах и рассказывайте в своих социальных сетях как вы отмечаете 101 лет БНР, используя хэштег
Фирменный стиль 100-летия БНР также абсолютно бесплатно можно скачать и использовать. Он расположен
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В рамках подготовки к празднованию «Дня Воли 2019» любая общественная организация, коммерческая компания или частная инициатива могут самостоятельно придумать...
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