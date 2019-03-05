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Официальный логотип «Дня Воли» от Владимира Цеслера выложен для общего использования

05.03.2019 22:13 — Разное | Партизан  
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В рамках подготовки к празднованию «Дня Воли 2019» любая общественная организация, коммерческая компания или частная инициатива могут самостоятельно придумать свое мероприятие достойное празднования «Дня Воли 2019».
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Организаторы утвердили логотип Владимира Цеслера как официальный, разработали много макетов для продукции и предлагают всем заинтересованным его использовать для празднования в своих городах, организации мероприятий и изготовления любой продукции, пишет НН.

Symbal.by опубликовали  файлы логотипа в векторном и растровом форматах с примерами визуализации для абсолютно свободного использования в различных целях.

Исходники «Дня Воли» от Владимира Цеслера выложен для общего использования.


Что это значит?

В архиве выложены файлы логотипа в растровом и векторном форматах. Каждый желающий в любой точке мира может скачать эти файлы и абсолютно свободно использовать как в общественных, так и коммерческих целях для изготовления и распространения различной продукции посвященной «Дню Воли».

Архив по ссылке будет дополняться дизайна разнообразной продукции: плакаты, наклейки, листовки, открытки, значки, баннеры, обои для телефонов и ноутбуков, аватарка для социальных сетей и прочее.

Используйте эти материалы и делайте свои праздники на «День Воли» в удобных для вас форматах и ​​рассказывайте в своих социальных сетях как вы отмечаете 101 лет БНР, используя хэштег # БНР101.

Фирменный стиль 100-летия БНР также абсолютно бесплатно можно скачать и использовать. Он расположен здесь.

 
 
Ссылка на источник 24
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В рамках подготовки к празднованию «Дня Воли 2019» любая общественная организация, коммерческая компания или частная инициатива могут самостоятельно придумать...
 
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