Почему Лукашенко выбрал себе в качестве «собеседников» Трусова, «Еврорадио» и Романчука?

пишет НН. Но слово дали далеко не всем. Зато с некоторыми разговор был длительным, некоторых Лукашенко вспоминал снова и снова,НН.





Олег Трусов и Елена Анисим. Почему именно они получают возможность высказаться на пресс-конференции белорусского лидера? И какая роль отводится этим спикерам во время подобных мероприятий? Свои вопросы смогли задать корреспонденты «Еврорадио» и Радио «Свобода» (иностранные белорусскоязычные СМИ, работающие в Минске и аккредитованные при МИД), бывший кандидат в президенты либерал Ярослав Романчук, а также представители Общества белорусского языка. Почему именно они получают возможность высказаться на пресс-конференции белорусского лидера? И какая роль отводится этим спикерам во время подобных мероприятий?





Свое мнение на этот счёт имеет политолог Павел Усов: «Белорусская власть находится на стадии «диалога с Западом» и ограниченный плюрализм является элементом укрепления этого диалога, продвижением образа «привлекательной диктатуры» без серьезных системных перемен в самой стране.





Есть, конечно в этих «разговорах с оппонентами» и психологический момент, благодаря которому авторитарный правитель стремится показать глубину знаний, мудрость, свое превосходство и силу влияния на оппонентов. В результате должен создаться эффект «очарования диктатором» (casus Трусова).





Многие автократы приглашали и приглашают к себе известных философов, писателей, артистов, чтобы, с одной стороны, внешне украсить свою власть, а с другой — показать свое человеческое лицо. Безусловно, эта человечность и плюрализм заканчивается за стенами больших конференционных залов или кабинетов чиновников. Вне их жесткая политическая реальность, где есть только одна цель, которой подчинено все, — удержание стабильности и неизменности власти. Поэтому оппоненты могут высказать какие-то прогрессивные идеи, даже поспорить с диктатором, но убедить его не удастся, как и реализовать свои идеи. Любые попытки перенести «кабинетный плюрализм» в публичное пространство очень быстро заканчивается арестами, штрафами и разгоном.





Разговор диктатора с некоторыми из своих «оппонентов» — это декорация, как и все прочее, что только напоминает демократию: «выборы», независимые представители в парламенте, конструктивная оппозиция и так далее. Красиво, но не эффективно, когда мы говорим о настоящем развитии демократии, гражданского общества, даже когда мы говорим о белорусизации.





По моему мнению, в сознании Лукашенко непосредственная беседа с представителями независимых СМИ и оппозиции — это вершина демократии, больше некуда, да и не нужно.





Второй аспект этих разговоров (когда мы говорим о наличии независимых представителей) — это сознательное манипулирование беседой, диалогом, через которое автократ разоблачает «второе дно» своих оппонентов: «деструктивность», «вражда», «антинародность». То есть оппоненты со своими предложениями становятся объектом критики и морального уничтожения», — считает Усов.





Именно поэтому, по его мнению, право задать вопросы получили именно представители иностранных радиостанций, финансируемые правительствами зарубежных стран





«Ярким примером являются дебаты Лукашенко с журналистом Дмитрием Лукашуком и экономистом Ярославом Романчуком, — продолжает Усов. — Лукашенко старательно намекал своими вопросами, что негосударственные СМИ — это агенты влияния Запада, их нельзя пускать в Беларусь. Ведь цель этих медиа — дезориентировать общество и дестабилизировать ситуацию в стране. В свою очередь либерализм и реформы вредные и разрушительные, их реализация приведет к повторению того, что произошло после распада СССР: олигархия, криминализация, обеднение населения, безработица.





У слушателя должно было остаться впечатление, что те, кто выступают за перемены, смену власти, демократию и свободу, на самом деле приведут к уничтожению государства и тех устойчивых отношений, которые существуют в Беларуси сегодня. На этом фоне Лукашенко должен был показать себя как настоящий хозяин и отец нации, который противостоит политическому авантюризму и хаосу», — полагает Усов.







