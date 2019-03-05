На обочину трассы Светлогорск — Речица выбежало стадо оленей

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сайт chp24.by. Как сообщается, олени решили прогуляться вдоль дороги в районе 19 часов вечера. Видео, присланное читателями, опубликовалchp24.by. Как сообщается, олени решили прогуляться вдоль дороги в районе 19 часов вечера.





Что делать, если вы повстречали оленя, рассказал fontankafi.ru Андрей Герасенков, руководитель Центра Высшего водительского мастерства, мастер спорт по ралли, гонщик.





1. Банально, но соблюдайте правила дорожного движения, обращайте внимание на знаки. Дорожный знак с лосем распространен в Финляндии. Чаще всего олени активны на рассвете и в вечерние сумерки. Обращайте внимание на шевеление в кустах. Заметили? Снижайте скорость.





2. Рассмотрим вариант, когда вы двигаетесь на небольшой скорости и лось переходит дорогу.





Нельзя:

— сигналить;

— моргать фарами;

— газовать на месте,

иначе олень подумает, что на него нападают. Если это самец, то есть вероятность, что животное пойдет в атаку. Если вам повстречалась олениха с детенышем, необходимо быть предельно осторожным, в противном случае она будет защищать потомство. Запомните, олень миролюбив и первый кинется только в случае неправильных, «провоцирующих» действий водителя.





Можно:

— подождать пока уйдет в лес;

— медленно отъехать назад.





3. Если олень остановился на дороге, можно попытаться объехать его сзади, поскольку сохатый не побежит назад, только вперед. Не рискуйте объезжать, если дорога узкая.

Когда столкновение неизбежно, возьмитесь крепче за руль, головой прислонитесь к подголовнику. Пассажирам лучше пригнуться. При ударе олень выдавливает лобовое стекло, пассажирам тоже может не поздоровиться.





4. Если вы сбили оленя, не подходите к животному. Он может быть ранен и вдвойне опасен.



