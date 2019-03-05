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Румас считает необходимым пересмотреть вопросы профилактики наркомании

05.03.2019 21:11 — Разное | Партизан  
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В Беларуси необходимо пересмотреть формы и методы профилактики наркомании. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас в ходе заседания президиума Совета министров, на котором обсуждалась работа по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактика их употребления и социальная реабилитация лиц, больных наркоманией.


Фото: uvd-mo.gov.by

«Исходя из сегодняшних реалий, необходим пересмотр существующих форм и методов профилактики наркомании как с точки зрения экономической и социальной эффективности, так и с точки зрения их восприятия обществом», – считает Сергей Румас, цитирует его слова пресс-служба Совмина.

Актуальными остаются вопросы работы с молодежью.

«Множество профилактических мероприятий, которые проводятся в учреждениях образования, приносят не тот эффект, на который мы рассчитывали. Молодых людей продолжают вовлекать в наркоманию и незаконный оборот наркотиков», – констатировал глава правительства.

По его мнению, в борьбе с наркотической угрозой нужна как активная позиция государства, так и неравнодушное отношение со стороны общества. Правильно расставленные приоритеты позволили стабилизировать обстановку в стране, связанную с незаконным оборотом наркотиков, сократить количество наркопреступлений, лиц, вовлеченных в наркооборот и снизить число смертей от передозировки, отметил премьер-министр. Сегодня внимания также требуют вопросы лечения и реабилитации наркозависимых.

Как было отмечено в ходе заседания, очередной план по противодействию незаконному обороту наркотиков на 2019-2020 годы предусматривает изменение, прежде всего, подходов к профилактике. Акцент будет сделан на том, чтобы работа государства заключалась не только в медицинской помощи наркозависимым, но и в их социализации. Мероприятия плана будут реализовывать МВД, Минздрава, Минобразования, Минтруда, другие ведомства.






 
 
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В Беларуси необходимо пересмотреть формы и методы профилактики наркомании. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас в ходе заседания президиума Совета...
 
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