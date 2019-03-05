ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп объявил о продлении санкций в отношении Венесуэлы

05.03.2019 22:25 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что администрация США продлевает действие санкций против Венесуэлы.

"Ситуация в Венесуэле продолжает оставаться нестандартной и чрезвычайной угрозой для национальной безопасности и внешней политики США. По этой причине я постановил, что необходимо продолжать чрезвычайные меры, объявленные в указе 13692, в том, что касается ситуации в Венесуэле", - говорится в тексте президентского послания, направленного в Конгресс.

В документе говорится, что для продления санкций соответствующее решение необходимо опубликовать в течение 90 дней до очередной годовщины их вступления в силу. В противном случае санкции отменяются.

В связи с этим Д.Трамп отметил, что направил в федеральный реестр для публикации прилагаемое уведомление о том, что чрезвычайные меры, объявленные в указе 13692 от 8 марта 2015 года в отношении ситуации в Венесуэле, должны действовать и после 8 марта 2019 года.

На прошлой неделе Минфин США добавил в санкционный список по Венесуэле шесть граждан этой страны в связи с блокировкой гуманитарной помощи от иностранных государств 23 февраля 2019 года.

 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что администрация США продлевает действие санкций против Венесуэлы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы смогут вернуть до 30% за некачественные жилищно-коммунальные услуги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.03.2019
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика