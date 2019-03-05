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В Минске стартует международный форум "Здравоохранение Беларуси"

05.03.2019 22:11 — Разное | Интерфакс  
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В Минске 12 марта начинает свою работу международный форум "Здравоохранение Беларуси", сообщили в Минздраве.

"С 12 по 15 марта 2019 года в Минске в павильоне на пр. Победителей, 20/2 состоится крупнейший в Республике Беларусь Международный медицинский форум "Здравоохранение Беларуси" (BelarusMedica)", - говорится в сообщении.

Форум ежегодно организуется Минздравом Беларуси совместно с выставочной компанией ЗАО "Техника и коммуникации" (T&amp;C) и включает масштабную экспозицию и обширную деловую программу.

"Уже более четверти века форум "Здравоохранение Беларуси" (BelarusMedica) привлекает большое количество участников из Республики Беларусь и зарубежья, которые рассматривают это событие как ключевое для демонстрации новых достижений и разработок, встреч с партнерами и потенциальными клиентами, общения с компетентными специалистами и администрациями медицинских учреждений", - отмечают организаторы форума.

В 2019 году на выставочной площадке форума "Здравоохранение Беларуси" (BelarusMedica) представят свою продукцию и технологии более 200 экспонентов из 15 стран (Австрии, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Германии, Израиля, Индии, Казахстана, Китая, Польши, России, Словакии, Словении, Украины, и Южной Кореи). Среди участников форума и выставки "Здравоохранение Беларуси" (BelarusMedica) – мировые лидеры в производстве медицинской техники, изделий медицинского назначения, расходных материалов, стоматологического оборудования и фармацевтической продукции.

На сайте выставки открыта регистрация специалистов на выставку.

"Уникальный формат единого информационного и выставочного пространства создает качественно новые возможности продвижения инновационных продуктов для практической медицины, привлекает ведущих производителей медицинской техники и оборудования, лекарственных препаратов, профессионалов, работающих в системе здравоохранения, представителей госструктур и деловых кругов, широкой медицинской общественности из всех регионов страны", - уверены в Минздраве.

В 2018 году выставку "Здравоохранение Беларуси" (BelarusMedica) посетило более 10 тыс работников здравоохранения и медицинских специалистов.

В деловой программе форума в этом году представлен целый ряд республиканских обучающих семинаров и научно-практических конференций, запланировано обсуждение актуальных проблем здравоохранения и способов их решения в форматах круглых столов, совещаний и панельных дискуссий, а также презентации, семинары участников выставки "Здравоохранение Беларуси" (BelarusMedica).

Ключевым событием деловой программы форума станет 2-ая международная научно-практическая конференция "e-Health –цифровая трансформация системы здравоохранения Республики Беларусь".

В конференции примут участие представители Минздрава, зарубежных министерств и ведомств, международные эксперты ВОЗ, белорусские и зарубежные специалисты, обладающие уникальными компетенциями и опытом создания систем электронного здравоохранения на национальном уровне.

В рамках e-Health’2019 крупнейшие белорусские и зарубежные компании представят инновационные разработки, высокотехнологичные продукты и решения на базе ИКТ, используемые в области медицины для повышения качества и доступности медицинского обслуживания и построения национальных систем электронного здравоохранения.

В числе спикеров e-Health’2019 представители известных мировых брэндов: InterSystems, Getinger, Marand, Philips и др.

В рамках празднования 100-летия системы здравоохранения на выставке будут представлены экспонаты Музея истории медицины Беларуси. Многие из этих предметов будут продемонстрированы впервые. Среди уникальных экспонатов – термометры конца XIX в. для измерения температуры тела от 38,0 до 41,0˚С, стетоскопы, а аппараты Рива-Роччи дадут представление о том, как люди измеряли артериальное давление до изобретения тонометров.

Время работы "Здравоохранение Беларуси-2019":

12, 13 и 14 марта – с 10:00 до 18:00.

15 марта – с 10:00 до 15:00.

Входной билет на выставку: Br5.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 12 марта начинает свою работу международный форум "Здравоохранение Беларуси", сообщили в Минздраве. "С 12 по 15 марта 2019 года в Минске в павильоне на пр....
 
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