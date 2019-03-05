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«Аякс» разгромил «Реал» и выбил мадридцев из Лиги чемпионов, «Тоттенхэм» легко прошел «Боруссию»

06.03.2019 01:01 — Разное | Tut.by  
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Действующий победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» выбыл из турнира на стадии 1/8 финала, крупно проиграв дома амстердамскому «Аяксу» — 1:4.


Reuters

Первый матч завершился в Нидерландах победой «Реала» (2:1), в ответной игре в Мадриде подопечные Эрика тен Хага уже к 18-й минуте вели со счетом 2:0 после голов Зиеша и Нереса.

Во втором тайме мадридцы прибавили, но роскошный удар Тадича в «девятку» практически разрушил шансы «Реала». На 70-й минуте Маркос Асенсио возродил интригу в матче, но вскоре ее окончательно убил Лассе Шене, забивший один из красивейших голов в сезоне: он прямым ударом с острого угла из-за пределов штрафной перевесил двухметрового Куртуа и установил окончательный счет встречи — 1:4.

«Реал»: Куртуа, Начо, Регилон, Карвахаль, Варан, Модрич, Каземиро (Вальверде, 87), Васкес (Бэйл, 29), Кроос, Винисиус Жуниор (Асенсио, 35), Бензема.

«Аякс»: Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи (Велтман, 81), ван де Бек, Зиеш, Нерес (Дольберг, 74), де Йонг, Тадич, Шене (де Вит, 73).

В другой встрече обошлось без сенсаций. После домашней победы со счетом 3:0 «Тоттенхэм обыграл дортмундскую «Боруссию» еще и в гостях — 1:0. Единственный гол на счету Харри Кейна.

«Боруссия»: Бюрки, Геррейру (Пулишич, 62), Аканджи, Диалло, Витцель, Гетце, Вайгль, Вольф (Бруун Ларсен, 62), Санчо, Ройс (Дилэйни, 74), Пако Алькасер.

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Вертонген, Дэвис, Алдервейрелд, Уинкс (Дайер, 55), Сиссоко, Эриксен (Роуз, 83), Орье, Кейн, Сон Хын Мин (Ламела, 71).
Первый

 
 
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Действующий победитель Лиги чемпионов мадридский «Реал» выбыл из турнира на стадии 1/8 финала, крупно проиграв дома амстердамскому «Аяксу» - 1:4.
 
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