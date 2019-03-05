Почему молодежь все чаще выбирает учебу за границей и как это изменить?





Молодые белорусы все чаще выбирают обучение в вузах за рубежом. Однако, многие вернувшись с зарубежными дипломами, не могут у нас трудоустроиться.

Агентство «Твое завтра» презентовало в Минске результаты исследования «Белорусы с зарубежными дипломами не нужны?».

В исследовании участвовали две группы респондентов: эксперты (госслужащие, преподаватели вузов, лидеры мнений, эксперты из бизнес-сообщества) и общественность (жители страны из всех областей Беларуси).

Так, согласно данным соцопроса, главными проблемами белорусского образования эксперты и общественность называют его чрезмерную бюрократизацию и идеологизацию, отсутствие академических свобод, а также отсутствие мотивации у преподавателей в силу их невысокого социального статуса. При этом эксперты и граждане в целом положительно оценивают систему высшего образования в нашей стране.

А вот самым популярным ответом на вопрос, где можно получить более качественное образование: в Беларуси или за границей, был «смотря в каком зарубежном университете и по какой специальности». Между тем, то, что лучшее образование за рубежом, чем в Беларуси, считает 21,8% экспертов и 18,2% рядовых белорусов. Предпочитает отечественное образование заграничному 7,5% экспертов и 14,9% отпрошенных граждан.

В основном, как эксперты, так и общественность положительно оценивают тот факт, что за рубежом учится несколько десятков тысяч белорусских студентов. По их убеждению, это будет способствовать для нашей страны получению специалистов мирового уровня, а также появлению реформаторов, способных предложить стране новые эффективные модели развития.

Вместе с тем отрицательная сторона обучения молодых белорусов за рубежом для страны – это «утечка мозгов». Минусы учебы за границей для самих учащихся связаны, как правило, с разрывом семейных и дружественных связей, сложностью адаптации к другому менталитету и проблемами трудоустройства.

Вернуться или нет?

Оценивая вероятность возвращения белорусских выпускников, закончивших обучение за границей, обе группы респондентов признали, что все будет зависеть от экономических и социально-политических изменений в Беларуси. Так считают 42% экспертов и 35% рядовых граждан. Около трети участников опроса в обеих группах в целом уверены, что вернуться все-таки немногие.

Как заметил эксперт агентства «Твое завтра», профессор Брестского университета, доктор политологических наук Анатолий Лысюк, проблема возвращения домой выпускников-белорусов связана прежде всего с возможностью предоставления им достойных рабочих мест, а также с перспективами карьерного роста.

Из результатов исследования также следует, что опрошенные эксперты не уверены в том, что государство заинтересовано в том, чтобы белорусская молодежь за рубежом получала хорошее образование и квалификацию, а потом возвращалась в Беларусь. Гораздо более позитивно оценивает данную ситуацию общественность.

«На мой взгляд, именно государство должно быть заинтересовано в том, чтобы молодые люди не уезжали из страны либо отучившись возвращались в Беларусь, и делало все для того, чтобы их уже ждала здесь работа», – отметил Анатолий Лысюк.

Респондентам был также задан вопрос о том, в какие страны надо отправлять учиться белорусов. Подавляющее большинство участников опроса высказались за страны ЕС. Также респонденты назвали США и Китай. Россия получила незначительное количество голосов. Что интересно, так как именно там учится большинство уехавших за рубеж молодых белорусов.

Кто может быть востребован?

Что же касаемо того, отучившиеся за рубежом выпускники каких специальностей могут быть востребованы в Беларуси прежде всего, значительная часть экспертов назвала экономистов, инженеров, финансистов и управленцев в различных социальных сферах. Что интересно, по мнению экспертов, приемлемые для них места работы могут быть предоставлены отнюдь не в госструктурах, а в системе малого и среднего бизнеса, банковских и финансовых организациях, а также в аналитических центрах и предприятиях промышленности. Общественность в свою очередь видит нужду в медиках и инженерах.

В заключение экспертами «Твое завтра» было отмечено, что в Беларуси впервые проводится исследование на данную тему, целью которого является привлечь внимание государства и общественности к группе молодых людей, получивших образование за границей и вернувшихся в Беларусь.

«Данные молодые люди, на наш взгляд, являются жертвами недостаточной государственной политики в отношении к их способностям и потенциалу», – резюмировали эксперты агентства.