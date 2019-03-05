﻿ В Бресте открылась выставка «Живопись Натальи Черноголовой». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте открылась выставка «Живопись Натальи Черноголовой»

06.03.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

5 марта 2019 года в музее «Спасённые художественные ценности» открылась выставка «Живопись Натальи Черноголовой».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64055.php

В Бресте открылась выставка «Живопись Натальи Черноголовой»

На выставке будет представлена подборка 56 лучших из более 1000 работ художницы последних лет. Наталья Черноголова – член Белорусского союза художников, известный представитель белорусского авангарда в живописи.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64055.php

В Бресте открылась выставка «Живопись Натальи Черноголовой»

Если внимательно всмотреться в ее картины, то можно увидеть припятские речные просторы, брестские городские пейзажи, пышные цветочные букеты и романтические портреты. Наталья Черноголова всегда проповедовала любовь: к родителям, Родине, детям, к мужчине рядом. В интервью перед началом вернисажа она сказала, что ее живопись всегда будет искриться красками и весельем, и искренне сожалела, что брестчане редко покупают ее картины. Вырученные деньги художница в первую очередь тратит на краски и холсты, чтобы продолжать дарить радость поклонникам.

 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  5 марта 2019 года в музее «Спасённые художественные ценности» открылась выставка «Живопись Натальи Черноголовой». На выставке будет представлена подборка 56...
 
Новости дня
Новости разные
 
6 марта. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика