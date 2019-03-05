В Бресте открылась выставка «Живопись Натальи Черноголовой»

5 марта 2019 года в музее «Спасённые художественные ценности» открылась выставка «Живопись Натальи Черноголовой».



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На выставке будет представлена подборка 56 лучших из более 1000 работ художницы последних лет. Наталья Черноголова – член Белорусского союза художников, известный представитель белорусского авангарда в живописи.



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Если внимательно всмотреться в ее картины, то можно увидеть припятские речные просторы, брестские городские пейзажи, пышные цветочные букеты и романтические портреты. Наталья Черноголова всегда проповедовала любовь: к родителям, Родине, детям, к мужчине рядом. В интервью перед началом вернисажа она сказала, что ее живопись всегда будет искриться красками и весельем, и искренне сожалела, что брестчане редко покупают ее картины. Вырученные деньги художница в первую очередь тратит на краски и холсты, чтобы продолжать дарить радость поклонникам.