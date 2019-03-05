Один день на пограничной заставе под Брестом

В оперативных сводках то и дело фигурируют нарушители границы. Взять только последние пару недель. 28 февраля брестские пограничники задержали двух нелегалов из Туниса, представлявшихся сирийцами. 23 февраля четверо африканцев, которые направлялись в страны ЕС, попались в Берестовицком районе. 19 февраля бывший заключенный, россиянин, пытался перебежать в Польшу уже в Гродненском районе. Проскочить рубеж не удается никому. И тем не менее решаются на этот отчаянный шаг многие. Корреспондент sb.by убедился в прочности замка, на который закрыта граница для нарушителей.



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День на пограничной заставе «Теребунь», что в нескольких километрах от Бреста, для меня начался с проверки документов. Таковы правила в зоне особого внимания.

— Мы в курсе, что приедет корреспондент, но порядок есть порядок, — прапорщик Александр Кузьменкорассматривает мои служебное удостоверение и паспорт. Специфика его должности — работа в тылу. В частности, с местным населением, которое активно помогает вычислить нелегала еще на подступах к границе.

Начальник заставы капитан Руслан Альхименок проводит небольшую экскурсию. И мне, как любому новобранцу, рассказывает о героическом прошлом подразделения, где в первые часы войны после артобстрелов наступали танки Гудериана.



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Начальник заставы капитан Руслан Альхименок

На долгие разговоры времени нет. У каждого пограничника, кроме тех, кто отдыхает после наряда или находится на выходном, служба расписана по минутам. Распорядок дня начальник заставы составляет лично на следующие сутки. Назначает дежурных, дозоры, часовых и тех, кто идет в хозяйственные наряды, например, в кочегарку или на кухню.

Здесь надо понимать, что застава — как подводная лодка. Полностью автономна. Своя котельная, баня, небольшое «фермерское» хозяйство с курами, коровами, телятами и даже баранами. Овощи — из своих теплиц. Поэтому закатки и консервы здесь ничуть не хуже домашних, как и в целом кухня. Отвечает за тыл старшина заставы старший прапорщик Алексей Тихончук. Он и шеф-повар, и тракторист, и зоотехник, и селекционер, и начальник ЖКХ. Все в одном лице. Что также не отменяет тревожные выезды и дежурства на границе.



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Старшина заставы старший прапорщик Алексей Тихончук.

А еще военнослужащие, как положено, занимаются боевой подготовкой и физо. Перед тем как пойти в дозор заглядываю в спортгородок. Пограничники отрабатывают приемы рукопашного боя. Нужные навыки при задержании нарушителей.

Начальник отдает приказ: заступить на охрану государственной границы. Через несколько минут выдвигаемся на фланг с рядовым Денисом Мисюлей и ефрейтором Артуром Кончаком. Парни экипированы по последнему слову военного дизайна. Новые двуслойные утепленные куртки, удобные ботинки, разгрузочный жилет, куда помещаются различные аксессуары: бинокль, ракетница, радиостанция и многое другое.



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Парни служат на заставе больше года. Денис участвовал в задержании нарушителей — супругов из Монголии, оставивших криминальный след у себя на родине и бежавших в Европу. Признается, сначала было немного страшно. Никогда не знаешь, кому преграждаешь путь.



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А риск действительно есть. В конце прошлого года пограничники на одной из застав участка Брестской погрангруппы задерживали контрабандистов, пытавшихся прорваться в Польшу. Нарушители хотели сбить военнослужащих. Пограничникам пришлось открывать огонь. И такой случай не единичный.



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Несколько километров позади. Неподготовленность дает о себе знать. Ноги начинают подкашиваться. А ведь дозор — не просто прогулка по 10-километровому участку. Здесь нужно быть предельно внимательным. Наблюдать за всем, что происходит вокруг. При этом соблюдается главный принцип охраны границы: непрерывность. Там всегда кто-то есть. В дозоре, на наблюдательной вышке, в секрете. Решившись пройти рубеж, нелегал должен понимать, что он все равно окажется в поле зрения пограничников.



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Нарушители, говорят военнослужащие, как правило, идут подготовленными. С собой берут кусачки, фонарики, еду и деньги. Ориентируются по навигаторам. И все равно всех тонкостей не знают. Некоторые, например, думают, что, перебравшись через заградительный комплекс, уже оказались за границей. Между тем до реального рубежа нужно пройти еще какое-то расстояние. И путь лежит через обманные тропы, бурелом и другие преграды. Все это дезориентирует возмутителя спокойствия, и в итоге его задерживают.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64054.php

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Довелось мне в тот день увидеть, как пограничники выезжают на задержание нарушителя по команде «Застава, в ружье!». Происходит это так. Нелегал подходит к заграждению, касается сигнализационного комплекса, а на заставе срабатывает сигнал. Дежурный видит его, дает команду, и… пограничники собираются в считанные минуты.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64054.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64054.php

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Машина прилетает к месту, где нарушитель преодолел систему, и наряд оперативно отрабатывает местность. Нелегалу долго петлять не приходится. Совсем скоро его ведут под белы рученьки.

В Европу идут люди разных национальностей, с разным прошлым. Вот задержанный молодой человек, гражданин России, пытался попасть во Французский легион. Верил в легенду, что если нелегально перейдет белорусско-польскую границу, его примут на службу без экзаменов. А незадолго до него пограничники задержали чеченца, который пытался воссоединиться с семьей в Польше .

В обратном направлении заставы сдерживают потенциальный поток опасной контрабанды. Сейчас, например, крупные партии наркотиков задерживают в пунктах пропуска. Не будь заградительного комплекса, дозоров и тревожных групп, все это хлынуло бы через «зеленую» границу. Но пока об этом и речи быть не может. Граница действительно в надежных руках.