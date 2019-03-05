﻿ Один день на пограничной заставе под Брестом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Один день на пограничной заставе под Брестом

06.03.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В оперативных сводках то и дело фигурируют нарушители границы. Взять только последние пару недель. 28 февраля брестские пограничники задержали двух нелегалов из Туниса, представлявшихся сирийцами. 23 февраля четверо африканцев, которые направлялись в страны ЕС, попались в Берестовицком районе. 19 февраля бывший заключенный, россиянин, пытался перебежать в Польшу уже в Гродненском районе. Проскочить рубеж не удается никому. И тем не менее решаются на этот отчаянный шаг многие. Корреспондент sb.by убедился в прочности замка, на который закрыта граница для нарушителей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64054.php

Один день на пограничной заставе под Брестом

День на пограничной заставе «Теребунь», что в нескольких километрах от Бреста, для меня начался с проверки документов. Таковы правила в зоне особого внимания.

— Мы в курсе, что приедет корреспондент, но порядок есть порядок, — прапорщик Александр Кузьменкорассматривает мои служебное удостоверение и паспорт. Специфика его должности — работа в тылу. В частности, с местным населением, которое активно помогает вычислить нелегала еще на подступах к границе.

Начальник заставы капитан Руслан Альхименок проводит небольшую экскурсию. И мне, как любому новобранцу, рассказывает о героическом прошлом подразделения, где в первые часы войны после артобстрелов наступали танки Гудериана.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64054.php

Один день на пограничной заставе под Брестом

Начальник заставы капитан Руслан Альхименок

На долгие разговоры времени нет. У каждого пограничника, кроме тех, кто отдыхает после наряда или находится на выходном, служба расписана по минутам. Распорядок дня начальник заставы составляет лично на следующие сутки. Назначает дежурных, дозоры, часовых и тех, кто идет в хозяйственные наряды, например, в кочегарку или на кухню.

Здесь надо понимать, что застава — как подводная лодка. Полностью автономна. Своя котельная, баня, небольшое «фермерское» хозяйство с курами, коровами, телятами и даже баранами. Овощи — из своих теплиц. Поэтому закатки и консервы здесь ничуть не хуже домашних, как и в целом кухня. Отвечает за тыл старшина заставы старший прапорщик Алексей Тихончук. Он и шеф-повар, и тракторист, и зоотехник, и селекционер, и начальник ЖКХ. Все в одном лице. Что также не отменяет тревожные выезды и дежурства на границе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64054.php

Один день на пограничной заставе под Брестом

Старшина заставы старший прапорщик Алексей Тихончук.

А еще военнослужащие, как положено, занимаются боевой подготовкой и физо. Перед тем как пойти в дозор заглядываю в спортгородок. Пограничники отрабатывают приемы рукопашного боя. Нужные навыки при задержании нарушителей.

Начальник отдает приказ: заступить на охрану государственной границы. Через несколько минут выдвигаемся на фланг с рядовым Денисом Мисюлей и ефрейтором Артуром Кончаком. Парни экипированы по последнему слову военного дизайна. Новые двуслойные утепленные куртки, удобные ботинки, разгрузочный жилет, куда помещаются различные аксессуары: бинокль, ракетница, радиостанция и многое другое.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64054.php

Один день на пограничной заставе под Брестом

Парни служат на заставе больше года. Денис участвовал в задержании нарушителей — супругов из Монголии, оставивших криминальный след у себя на родине и бежавших в Европу. Признается, сначала было немного страшно. Никогда не знаешь, кому преграждаешь путь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64054.php

Один день на пограничной заставе под Брестом

А риск действительно есть. В конце прошлого года пограничники на одной из застав участка Брестской погрангруппы задерживали контрабандистов, пытавшихся прорваться в Польшу. Нарушители хотели сбить военнослужащих. Пограничникам пришлось открывать огонь. И такой случай не единичный.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64054.php

Один день на пограничной заставе под Брестом

Несколько километров позади. Неподготовленность дает о себе знать. Ноги начинают подкашиваться. А ведь дозор — не просто прогулка по 10-километровому участку. Здесь нужно быть предельно внимательным. Наблюдать за всем, что происходит вокруг. При этом соблюдается главный принцип охраны границы: непрерывность. Там всегда кто-то есть. В дозоре, на наблюдательной вышке, в секрете. Решившись пройти рубеж, нелегал должен понимать, что он все равно окажется в поле зрения пограничников.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64054.php

Один день на пограничной заставе под Брестом

Нарушители, говорят военнослужащие, как правило, идут подготовленными. С собой берут кусачки, фонарики, еду и деньги. Ориентируются по навигаторам. И все равно всех тонкостей не знают. Некоторые, например, думают, что, перебравшись через заградительный комплекс, уже оказались за границей. Между тем до реального рубежа нужно пройти еще какое-то расстояние. И путь лежит через обманные тропы, бурелом и другие преграды. Все это дезориентирует возмутителя спокойствия, и в итоге его задерживают.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64054.php

Один день на пограничной заставе под Брестом

Довелось мне в тот день увидеть, как пограничники выезжают на задержание нарушителя по команде «Застава, в ружье!». Происходит это так. Нелегал подходит к заграждению, касается сигнализационного комплекса, а на заставе срабатывает сигнал. Дежурный видит его, дает команду, и… пограничники собираются в считанные минуты.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64054.php

Один день на пограничной заставе под Брестом


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64054.php

Один день на пограничной заставе под Брестом

Машина прилетает к месту, где нарушитель преодолел систему, и наряд оперативно отрабатывает местность. Нелегалу долго петлять не приходится. Совсем скоро его ведут под белы рученьки.

В Европу идут люди разных национальностей, с разным прошлым. Вот задержанный молодой человек, гражданин России, пытался попасть во Французский легион. Верил в легенду, что если нелегально перейдет белорусско-польскую границу, его примут на службу без экзаменов. А незадолго до него пограничники задержали чеченца, который пытался воссоединиться с семьей в Польше.

В обратном направлении заставы сдерживают потенциальный поток опасной контрабанды. Сейчас, например, крупные партии наркотиков задерживают в пунктах пропуска. Не будь заградительного комплекса, дозоров и тревожных групп, все это хлынуло бы через «зеленую» границу. Но пока об этом и речи быть не может. Граница действительно в надежных руках.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 97
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В оперативных сводках то и дело фигурируют нарушители границы. Взять только последние пару недель. 28 февраля брестские пограничники задержали двух нелегалов из...
 
Новости дня
Новости разные
 
6 марта. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика