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Босс брестского «Динамо» продал фарм-клуб и пожелал ему выйти в высшую лигу
06.03.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест
Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев в интервью корреспонденту
Александр Зайцев. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В минувшем сезоне «Рух» победил во второй лиге (Д3) и вышел в первую (Д2). Александр Зайцев пожелал «Руху» уже в этом году выйти в высшую лигу.
— Изначально казалось, что в случае чего вы перенаправите усилия на «Рух».
— С недавних пор
Отметим, что брестское «Динамо» наотрез отказывается платить гродненскому «Неману» за трансфер Павла Савицкого, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром высшей лиги. Из-за этого ФК «Динамо-Брест» может быть не допущен к участию в чемпионате Беларуси. Александр Зайцев заявил, что в таком случае
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