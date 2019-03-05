Босс брестского «Динамо» продал фарм-клуб и пожелал ему выйти в высшую лигу

Босс брестского «Динамо» Александр Зайцев в интервью корреспонденту «Прессбола» Егору Бачило рассказал о продаже «Руха», который являлся фарм-клубом ФК «Динамо-Брест».



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Александр Зайцев. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В минувшем сезоне «Рух» победил во второй лиге (Д3) и вышел в первую (Д2). Александр Зайцев пожелал «Руху» уже в этом году выйти в высшую лигу.

— Изначально казалось, что в случае чего вы перенаправите усилия на «Рух».

— С недавних пор это самостоятельный проект . Не вижу смысла держать его в качестве нашего фарм-клуба, потому что сам испытываю симпатию к этому бренду и хочу, чтобы он развивался отдельно. У меня была возможность продать его, что я и сделал. Не хочу, чтобы ребята были связаны с нами какими-то обязательствами, потому что желаю им прорваться в этом году в высшую лигу, — сказал Александр Зайцев.

Отметим, что брестское «Динамо» наотрез отказывается платить гродненскому «Неману» за трансфер Павла Савицкого, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром высшей лиги. Из-за этого ФК «Динамо-Брест» может быть не допущен к участию в чемпионате Беларуси. Александр Зайцев заявил, что в таком случае клуб может перейти в чемпионат другой страны .