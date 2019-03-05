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Рекорд за рекордом. Долги белорусов по кредитам приближаются к 12 миллиардам рублей
06.03.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест
Долги белорусов по банковским кредитам стремительно приближаются к 12 миллиардам рублей. Так, на начало февраля физлица взяли займы на 11 миллиардов 728,6 миллиона рублей. Это на 132,2 миллиона рублей больше, чем месяцем раньше. Об этом свидетельствует
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Напомним, отметку в 10 миллиардов рублей белорусы
Долги физлиц по потребительским кредитам на 1 декабря увеличились до 4 миллиардов 441,6 миллиона рублей. Месяцем ранее этот показатель составлял 4 миллиарда 385,3 миллиона рублей.
Кредиты на недвижимость на начало этого месяца составили 7 миллиардов 286,9 миллиона рублей. Месяцем раньше — на 75,7 миллиона рублей меньше.
Чтобы сдержать кредитный бум, Нацбанк
С 29 октября 2018 года в Беларуси
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Долги белорусов по банковским кредитам стремительно приближаются к 12 миллиардам рублей. Так, на начало февраля физлица взяли займы на 11 миллиардов 728,6 миллиона...
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