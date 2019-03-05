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Личный прием граждан проведет председатель Солигорского РИК Олег ПОСКРОБКО

06.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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25 февраля 2019 1:17 1533

Личный прием граждан проведет председатель Солигорского РИК Олег ПОСКРОБКО

Автор: Эдуард Кидяев.

27 февраля 2019 г. в каб.112 (г. Солигорск, ул. Козлова, д.35) с 8.00 до 13.00 личный прием граждан и юридических лиц проводит председатель Солигорского районного исполнительного комитета Поскробко Олег Григорьевич. 

Личный прием граждан проведет председатель Солигорского РИК Олег ПОСКРОБКО
Личный прием граждан проведет председатель Солигорского РИК Олег ПОСКРОБКО

Предварительная запись на личный прием осуществляется в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома (телефон 21-15-51).

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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25 февраля 2019 1:17 1533 Личный прием граждан проведет председатель...
 
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