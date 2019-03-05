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Личный прием граждан проведет председатель Солигорского РИК Олег ПОСКРОБКО
06.03.2019 — Разное | Soligorsk News
25 февраля 2019 1:17 1533
Личный прием граждан проведет председатель Солигорского РИК Олег ПОСКРОБКО
27 февраля 2019 г. в каб.112 (г. Солигорск, ул. Козлова, д.35) с 8.00 до 13.00 личный прием граждан и юридических лиц проводит председатель Солигорского районного исполнительного комитета Поскробко Олег Григорьевич.
Предварительная запись на личный прием осуществляется в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома (телефон 21-15-51).
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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25 февраля 2019 1:17 1533 Личный прием граждан проведет председатель...
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