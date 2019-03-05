6 марта. События и люди

До конца года остаётся 300 дней.
ПРАЗДНИКИ:
Католический мир - Пепельная среда.
Международный день зубного врача (в этот день в 1790 году Джон ГРИНВУД, личный зубной врач президента США, изобрёл стоматологи-ческий бор (с ножным приводом).
США - Национальный день замороженных пищевых продуктов.
ПРИМЕТЫ:
Тимофей Весновей. Весновей теплом веет, стариков греет. Начинается сокодвижение в клёнах и берёзах.
РОДИЛИСЬ:
1475 МИКЕЛАНДЖЕЛО (ди Людовико БУОНАРОТТИ), великий итальянский скульптор, художник, архитектор. Перед смертью он продиктовал завещание со свойственной ему немногословностью: "Я отдаю душу Богу, тело земле, имущество родным".
1619 Савиньен Сирано де БЕРЖЕРАК, французский прозаик и драматург.
1815 Пётр Павлович ЕРШОВ, российский поэт, в возрасте 19 лет написавший знаменитую сказку в стихах «Конёк-Горбунок».
1835 Мария Александровна УЛЬЯНОВА (БЛАНК), мать В.И. ЛЕНИНА.
1909 Станислав Ежи ЛЕЦ, польский писатель-сатирик, автор множества афо-ризмов.
1926 Анджей ВАЙДА, польский режиссёр.
1928 Габриель ГАРСИА МАРКЕС, колумбийский писатель.
1929 Фазиль ИСКАНДЕР, российский писатель.
1934 Михаил Михайлович (Эммануилович) ЖВАНЕЦКИЙ, российский писа-тель-сатирик. У него пятеро детей.
1937 Валентина Владимировна НИКОЛАЕВА-ТЕРЕШКОВА, первая в мире жен-щина-космонавт. В день своего полёта в космос (22.06.1963 г.), чтобы родные не волновались, она сказала им, что уезжает на соревнования парашютистов. О полёте родные узнали по радио.
1945 Михаил Михайлович ЗВЕЗДИНСКИЙ (ДЕЙНЕКИН), российский певец.
1969 Татьяна Ивановна БУЛАНОВА, российская певица. У неё от двух браков двое сыновей.
1972 Василий Вячеславович УТКИН, российский телеведущий и актёр. Не же-нат. Футболом, по его словам, не увлекается.
1972 Шакил О'НИЛ, американский баскетболист.
1977 Сергей Александрович БУРУНОВ, российский актёр.
1989 Агнешка Рома РАДВАНЬСКА(Я), польская теннисистка. За карьеру зарабо-тала более $28 млн.
СОБЫТИЯ:
1665 В Лондоне вышел первый в мире журнал («Философские труды Королевского общества»).
1857 Верховный Суд США постановил, что рабы являются имуществом, а не гражданами.
1899 Немецкий химик Феликс ХОФФМАНН получил патент на аспирин. За пол-тора года до этого он открыл лечебные свойства ацетилсалициловой кислоты, пытаясь найти ле-карство для своего отца, страдавшего ревматизмом.
1902 Был основан футбольный клуб «Реал» (Мадрид). Ныне один из самых дорогих клубов в мире - $4.088 млрд (2-е место после «МЮ»).
1913 В газете Сан-Франциско впервые в печати упомянули слово «джаз».
1964 Чемпион мира по боксу Классиус КЛЕЙ принял новое имя - Мухаммед АЛИ.
1974 В Монте-Карло неизвестный итальянец выиграл рекордную сумму в ру-летку - $1,920 млн.
1983 Англичанин Кристофер МАССЕЙ установил мировой рекорд скорости ка-тания на водных лыжах - 230,3 км/ч.
2013 В возрасте 51 года умер Андрей ПАНИН, российский актёр. По одной из версий, он был убит.