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6 марта. События и люди

06.03.2019 06:19 — Разное | Аргументы и факты  
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6 марта. События и люди

До конца года остаётся 300 дней.

ПРАЗДНИКИ:

Католический мир - Пепельная среда.

Международный день зубного врача (в этот день в 1790 году Джон ГРИНВУД, личный зубной врач президента США, изобрёл стоматологи-ческий бор (с ножным приводом).

США - Национальный день замороженных пищевых продуктов.

ПРИМЕТЫ:

Тимофей Весновей. Весновей теплом веет, стариков греет. Начинается сокодвижение в клёнах и берёзах.

РОДИЛИСЬ:

1475 МИКЕЛАНДЖЕЛО (ди Людовико БУОНАРОТТИ), великий итальянский скульптор, художник, архитектор. Перед смертью он продиктовал завещание со свойственной ему немногословностью: "Я отдаю душу Богу, тело земле, имущество родным".

1619 Савиньен Сирано де БЕРЖЕРАК, французский прозаик и драматург.

1815 Пётр Павлович ЕРШОВ, российский поэт, в возрасте 19 лет написавший знаменитую сказку в стихах «Конёк-Горбунок».

1835 Мария Александровна УЛЬЯНОВА (БЛАНК), мать В.И. ЛЕНИНА.

1909 Станислав Ежи ЛЕЦ, польский писатель-сатирик, автор множества афо-ризмов.

1926 Анджей ВАЙДА, польский режиссёр.

1928 Габриель ГАРСИА МАРКЕС, колумбийский писатель.

1929 Фазиль ИСКАНДЕР, российский писатель.

1934 Михаил Михайлович (Эммануилович) ЖВАНЕЦКИЙ, российский писа-тель-сатирик. У него пятеро детей.

1937 Валентина Владимировна НИКОЛАЕВА-ТЕРЕШКОВА, первая в мире жен-щина-космонавт. В день своего полёта в космос (22.06.1963 г.), чтобы родные не волновались, она сказала им, что уезжает на соревнования парашютистов. О полёте родные узнали по радио.

1945 Михаил Михайлович ЗВЕЗДИНСКИЙ (ДЕЙНЕКИН), российский певец.

1969 Татьяна Ивановна БУЛАНОВА, российская певица. У неё от двух браков двое сыновей.

1972 Василий Вячеславович УТКИН, российский телеведущий и актёр. Не же-нат. Футболом, по его словам, не увлекается.

1972 Шакил О'НИЛ, американский баскетболист.

1977 Сергей Александрович БУРУНОВ, российский актёр.

1989 Агнешка Рома РАДВАНЬСКА(Я), польская теннисистка. За карьеру зарабо-тала более $28 млн.

СОБЫТИЯ:

1665 В Лондоне вышел первый в мире журнал («Философские труды Королевского общества»).

1857 Верховный Суд США постановил, что рабы являются имуществом, а не гражданами.

1899 Немецкий химик Феликс ХОФФМАНН получил патент на аспирин. За пол-тора года до этого он открыл лечебные свойства ацетилсалициловой кислоты, пытаясь найти ле-карство для своего отца, страдавшего ревматизмом.

1902 Был основан футбольный клуб «Реал» (Мадрид). Ныне один из самых дорогих клубов в мире - $4.088 млрд (2-е место после «МЮ»).

1913 В газете Сан-Франциско впервые в печати упомянули слово «джаз».

1964 Чемпион мира по боксу Классиус КЛЕЙ принял новое имя - Мухаммед АЛИ.

1974 В Монте-Карло неизвестный итальянец выиграл рекордную сумму в ру-летку - $1,920 млн.

1983 Англичанин Кристофер МАССЕЙ установил мировой рекорд скорости ка-тания на водных лыжах - 230,3 км/ч.

2013 В возрасте 51 года умер Андрей ПАНИН, российский актёр. По одной из версий, он был убит.

 
 
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МИКЕЛАНДЖЕЛО, Михаил ЖВАНЕЦКИЙ, Валентина ТЕРЕШКОВА, Татьяна БУЛАНОВА, Василий УТКИН и другие…
 
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