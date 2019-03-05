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Ученые назвали необходимый диабетикам и гипертоникам продукт

06.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Ученые назвали необходимый диабетикам и гипертоникам продукт

Ученые из канадского Университета Гельфа провели исследование и установили, какие продукты могут улучшить работу эндокринной и сердечно-сосудистой систем организма.

Они утверждают, что блюда из зеленой и красной чечевицы крайне полезны людям, страдающим от диабета или гипертонии.

Как отмечается в докладе, ученые провели исследование с участием 24 взрослых человек.

Им предлагалось два способа питания –– употребление только риса и картофеля, и рис или картофель, смешанный в пропорции 1:1 с зеленой и красной чечевицей.

Участникам эксперимента замеряли уровень сахара в крови и давление в течение двух часов до еды и после. Результаты показали, что при употреблении риса и чечевицы уровень сахара в крови был на 20% ниже по сравнению с показателями при употреблении только риса.

В случае с картофелем такая разница составляла 35%.

Кроме того, после употребления блюд с чечевицей понижался и уровень холестерина в крови, наблюдалась нормализация давления.

Ученые отметили, что такой результат обусловлен высоким содержанием в чечевице ценных витаминов и микроэлементов.

16 июня сообщалось, что ученые из Йельского университета выяснили, почему люди любят жирную и калорийную пищу и переедают из-за этого.

 
 
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Ученые из канадского Университета Гельфа провели исследование и установили, какие продукты могут улучшить работу эндокринной и...
 
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