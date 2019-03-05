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Как начисляется пенсия в Беларуси: смотрим правила и порядок

06.03.2019 06:47 — Разное | Myfin  
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Как начисляется пенсия в Беларуси: смотрим правила и порядок
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Правила и порядок начисления пенсии по возрасту в Беларуси регулируется статьями 23, 56, 57 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении». При определении размера пенсии учитываются два основных фактора: общий трудовой стаж и размер заработной платы, из которой наниматель производит отчисления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН).

Пенсия по возрасту назначается в размере 55% от среднемесячной заработной платы работника. Вместе с тем, пенсия по возрасту не может быть ниже минимального размера, установленного законодательством. В период с февраля по апрель 2019 года в Беларуси минимальный размер пенсии составляет 54,23 рубля.

При стаже работы 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин минимальная пенсия по возрасту составляет 216,71 рублей. Таким образом, если женщина проработала 20 лет, то пенсия будет в размере 55% от ее среднемесячной заработной платы, но не ниже 216,71 рублей. Так же начисляется пенсия мужчине, который имеет 25 лет трудового стажа.

 
 
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Каждый из нас однажды станет пенсионером. В этой статье мы подробно расскажем, как начисляется пенсия по возрасту в Беларуси, от чего зависит ее размер и что...
 
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