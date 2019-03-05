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Как начисляется пенсия в Беларуси: смотрим правила и порядок
Правила и порядок начисления пенсии по возрасту в Беларуси регулируется статьями 23, 56, 57 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении». При определении размера
Пенсия по возрасту назначается в размере 55% от среднемесячной заработной платы работника. Вместе с тем, пенсия по возрасту не может быть ниже минимального размера, установленного законодательством. В период с февраля по апрель 2019 года в Беларуси минимальный размер пенсии составляет 54,23 рубля.
При стаже работы 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин
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Каждый из нас однажды станет пенсионером. В этой статье мы подробно расскажем, как начисляется пенсия по возрасту в Беларуси, от чего зависит ее размер и что...
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