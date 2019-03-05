Как начисляется пенсия в Беларуси: смотрим правила и порядок

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Правила и порядок начисления пенсии по возрасту в Беларуси регулируется статьями 23, 56, 57 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении». При определении размера пенсии учитываются два основных фактора: общий трудовой стаж и размер заработной платы, из которой наниматель производит отчисления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН).

Пенсия по возрасту назначается в размере 55% от среднемесячной заработной платы работника. Вместе с тем, пенсия по возрасту не может быть ниже минимального размера, установленного законодательством. В период с февраля по апрель 2019 года в Беларуси минимальный размер пенсии составляет 54,23 рубля.