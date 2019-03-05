«Березовский сыродельный комбинат» скупает акции «Барановичского молочного комбината»

Цена одной акции, согласно предложению, составляет 60 рублей при номинальной стоимости 9,4 рубля. Таким образом, 20% барановичского предприятия оценено в 3,23 млн. рублей. Предложение действительно с 15 марта до 14 сентября.





С начала этого года на БВФБ было зарегистрировано 10 сделок с акциями ОАО «Барановичский молочный комбинат». Больше всего их было совершено 14 февраля. Объем сделок по акциям этого предприятия превысил 78 тыс. ценных бумаг на сумму более 6 млн. рублей.





В соответствии с отчетом ОАО «Барановичский молочный комбинат» на начало 2018 года доля государства в уставном фонде предприятия составляла 10,69%. Акции находились в коммунальной собственности. Всего у предприятия насчитывалось 1592 акционера, в том числе 21 юридическое лицо.





В октябре прошлого года «Березовский сыродельный комбинат» перешел под контроль ОАО «Савушкин продукт». Ему был продан госпакет в 62,6846% уставного фонда за 86,3 млн. рублей. Позднее брестское предприятие продолжило консолидировать акции ОАО «Березовский сыродельный комбинат» в своих руках. В ноябре к ОАО «Савушкин продукт» было присоединено ПУП «Оршанский горлачик». Таким образом, не исключено, что в перспективе в молочной империи «Савушкина» появится еще и барановичское предприятие.





ОАО «Барановичский молочный комбинат» выпускает широкий спектр молочной продукции под маркой «Ранiца».