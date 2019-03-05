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Михаил Захаров: "молодежку" нужно назвать "Дружба-20" и отправить в Барановичи или Березу
Главный тренер "Юности" Михаил Захаров призвал перевезти базовый клуб молодежной (U-20) сборной Беларуси в другой город. Сейчас эта команда базируется в Минске, деля с "Юностью" "Чижовка-Арену".
- Как минимум в следующих пяти матчах соперником "Юности" будет команда "U-20". Не надоест?
- Однозначно, замозолим глаза друг другу. Я эту команду не делал. Все-таки ее нужно с другим названием отправить в другой город. Это не сборная, поскольку от нее в расположение "U-20" едут три-четыре хоккеиста. Команду можно назвать "Дружба-20" или что-то в этом направлении, отправить ее в Барановичи или Березу, где есть все условия: каток, тренажерный зал, — сказал Захаров на пресс-конференции после победы над "Металлургом" (7:2).
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Главный тренер "Юности" Михаил Захаров призвал перевезти базовый клуб молодежной (U-20) сборной Беларуси в другой город. Сейчас эта команда базируется в Минске, деля...
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