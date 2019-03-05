- Как минимум в следующих пяти матчах соперником "Юности" будет команда "U-20". Не надоест?





- Однозначно, замозолим глаза друг другу. Я эту команду не делал. Все-таки ее нужно с другим названием отправить в другой город. Это не сборная, поскольку от нее в расположение "U-20" едут три-четыре хоккеиста. Команду можно назвать "Дружба-20" или что-то в этом направлении, отправить ее в Барановичи или Березу, где есть все условия: каток, тренажерный зал, — сказал Захаров на пресс-конференции после победы над "Металлургом" (7:2).



