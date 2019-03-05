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На Гродненщине здания разукрасят историческими сюжетами

06.03.2019 06:54 — Разное | Партизан  
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Сюжеты знаковых исторических событий, самобытных народных традиций, портреты выдающихся деятелей украсят стены более чем 30 архитектурных объектов Гродненсккой области. Художественный проект будет длиться два года и затронет каждый из районов. Об этом рассказали в управлении культуры облисполкома.

В Гродно на фасадах сразу двух зданий по улице Дзержинского воссоздадут известные гравюры. Одна из них повторит рисунок Маттиаса Цюндта с изображением города XVI века, сообщает Гродненская правда
 
В городском поселке Сопоцкин в настенных рисунках запечатлят объекты историко-культурного наследия местечка – «сопоцкинские писанки» и «пасхальные вербы». Изображение ветряных мельниц как символа славного прошлого агрогородка появится в Одельске
 
Жители и гости Большой Берестовицы уже в этом году на стене одного из зданий по улице Ленина смогут увидеть замок Косаковских. Дворцовый комплекс известного рода когда-то располагался на правом берегу реки Берестовичанка, где сейчас находится центральная районная больница. Улицу Цитаишвили близлежащего агрогородка Малая Берестовица украсит копия гравюры Наполеона Орды. Воспроизведут один из рисунков выдающегося художника, литератора и музыканта и в Дятлово.
 
– Проект долгоиграющий. Его цель в первую очередь повысить туристическую привлекательность населенных пунктов Гродненщины – ведь все рисунки отражают историко-культурное наследие районов. Они могут стать интересными элементами туристических и краеведческих программ, рассказывающих об истории, традициях, выдающихся личностях каждого отдельного региона, – отметили в управлении культуры облисполкома. 

 
Так, на стены зданий Волковыска перенесут сюжеты волковысского боя 1812 года и Великого князя Витовта, осматривающего Волковысскую хоругвь. 
 
Композиция на тему знаменитой Анненской ярмарки, история которой началась еще в 1501 году, появится в Зельве

В Щучине жители и гости смогут увидеть портреты известных просветителей Игната Домейко и Станислава Юндзилла, а в Ошмянах центром композиций, нанесенных на фасады зданий по улице Советской, станут ошмянские старосты, которые управляли городом на протяжении почти трех столетий. 
 
Самым богато иллюстрированным к завершению проекта будет город Сморгонь – здесь появятся четыре новых изображения, связанных с историей населенного пункта, – гравюра поводыря с дрессированными медведями, панорамы Кревского замка, усадьбы М-К. Огинского и старой рыночной площади. 
 
Некоторые из рисунков будут иметь символический характер. Например, изображение птицы Зарянки – символа Мостовского района – художники нанесут на здание районного центра по улице Волковича. В  Островце на одном из фасадов притаятся «голуби мира». 

В  Вороново стена  архитектурных объектов используют вместо холста для нанесения белорусского орнамента, а в Слониме по улице Красноармейской создадут красочный сюжет ко Дню письменности.
 

 
Теги: Гродно
 
 
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Сюжеты знаковых исторических событий, самобытных народных традиций, портреты выдающихся деятелей украсят стены более чем 30 архитектурных объектов Гродненсккой...
 
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