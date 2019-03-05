AliExpress начал продавать в России автомобили

«Торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей. Первым партнером станет китайский бренд Chery, в дальнейшем маркетплейс планирует расширять перечень автопроизводителей», — отмечается в публикации.





В частности, покупателям будут доступны кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, а также комплектующие и аксессуары.





По мнению исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, запуск нового направления может подстегнуть общие продажи AliExpress, однако площадка сразу не станет весомым конкурентом для автодилеров. «Учитывая потребность в техобслуживании, ремонте и тест-драйве, которые предоставляют дилеры, вряд ли эта конкуренция будет серьезной», — сказал он «Коммерсанту».



