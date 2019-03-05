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AliExpress начал продавать в России автомобили

06.03.2019 06:43 — Разное | Партизан  
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Китайская интернет-площадка AliExpress начала онлайн-продажи автомобилей в России, пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя AliExpress.​

«Торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей. Первым партнером станет китайский бренд Chery, в дальнейшем маркетплейс планирует расширять перечень автопроизводителей», — отмечается в публикации.

В частности, покупателям будут доступны кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, а также комплектующие и аксессуары.

По мнению исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, запуск нового направления может подстегнуть общие продажи AliExpress, однако площадка сразу не станет весомым конкурентом для автодилеров. «Учитывая потребность в техобслуживании, ремонте и тест-драйве, которые предоставляют дилеры, вряд ли эта конкуренция будет серьезной», — сказал он «Коммерсанту».

 
 
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Китайская интернет-площадка AliExpress начала онлайн-продажи автомобилей в России, пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя AliExpress.​
 
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