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AliExpress начал продавать в России автомобили
Китайская интернет-площадка AliExpress начала онлайн-продажи автомобилей в России, пишет во вторник газета
«Торговая площадка AliExpress запускает в России онлайн-продажу автомобилей. Первым партнером станет китайский бренд Chery, в дальнейшем маркетплейс планирует расширять перечень автопроизводителей», — отмечается в публикации.
В частности, покупателям будут доступны кроссоверы Chery Tiggo 3, 4, 5 и 7, а также комплектующие и аксессуары.
По мнению исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, запуск нового направления может подстегнуть общие продажи AliExpress, однако площадка сразу не станет весомым конкурентом для автодилеров. «Учитывая потребность в техобслуживании, ремонте и тест-драйве, которые предоставляют дилеры, вряд ли эта конкуренция будет серьезной», — сказал он «Коммерсанту».
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Китайская интернет-площадка AliExpress начала онлайн-продажи автомобилей в России, пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя AliExpress.
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