Минчанин построил дом мечты: сруб, панорамные окна, дешевое отопление и много земли

Этот дом в деревне Лагоза в 40 километрах от Минска соберет много «лайков». У него все для этого есть: сруб ручной рубки, нестандартная система отопления, солнечные коллекторы на крыше, мебель ручной работы внутри и живописный вид из панорамных окон. Одним словом, дом мечты.

В традиционной застройке деревенской улицы дом Глеба Фарботко выделяется лишь черепичной крышей кирпичного цвета и солнечными коллекторами на ней. Но это если смотреть с дороги. Со стороны участка это уже, безусловно, современный дом с большими панорамными окнами и просторной террасой.





— Каким должен быть дом, я увидел в журнале, — говорит Глеб. — Эта картинка долго у меня лежала, пока по ней не создал этот проект и не заказал сруб. Раньше у меня был коттедж в Колодищах — огромный дом из газосиликата — 14×18 метров. Такие возводили в 90-х, когда все хотели построить выше, больше, круче. Но тот дом был слишком большим: одна гостиная на 100 «квадратов». Этот же гораздо меньше, всего 120 м². Но я могу сказать, что для моей семьи этого вполне достаточно.





Там, где сейчас стоит дом Глеба, жила бабуля, обладающая даром исцеления, — к ней за помощью обращались не только местные люди, но и приезжали со всей округи. После ее смерти участок долгое время пустовал, пока его семь лет назад не продал внук целительницы.



Липовая аллея

— Об этом участке рассказал мой товарищ, — говорит Глеб. — Приехал, увидел и понял, что это именно то место, где мне хотелось бы жить. И это при том, что земля была очень запущенной: 15 лет пустовала, заросла бурьяном, сюда свозили мусор. Но, видимо, место выбирает людей, поэтому я все равно сказал: «Берем!».





К моменту покупки участка дом срубили в Крупках, там он простоял два года. Сруб перевезли и поставили на существующий фундамент: по ширине он как раз подходил под размеры нового дома, нужно было лишь удлинить на полтора метра.





За семь лет участок изменился до неузнаваемости. И все, что на нем есть сейчас, — заслуга нового владельца. Он здесь все делал своими руками. Запущенная до состояния свалки земля преобразилась в облагороженный участок с живой изгородью, липовой аллеей, каменным ручьем, благоустроенной зоной барбекю и детской площадкой.





Практически все, что есть внутри дома, тоже сделано руками хозяина. Добротная мебель из массива, большая люстра в гостиной, лестница на мансарду, пол из ясеня — все ручной работы.

— Люстру я искал в магазинах, но такие стоили от тысячи долларов. Кроме того, они и по виду мне не сильно нравились. Поэтому сделал сам — такую, какую хотел.



Отопление первого этажа — за счет теплых полов. Под панорамными окнами установлены конвекторы

В гостиной центральное место занимает камин с топкой заводского изготовления. Он обложен «бэушным» кирпичом — Глеб специально такой подбирал.

— Сруб ручной рубки, обошелся в семь тысяч долларов. Качество рубки могло бы быть и лучше, но уже как есть. Ситуацию исправили с помощью эластичного герметика для швов. Это, кстати, дорогой материал: одно ведро стоит 460 евро. На дом — девять ведер. Стены отшлифованы и покрашены «Пинотексом».





Деревянные окна изготовили под заказ, рамы покрашены согласно пожеланиям владельца дома. Они обошлись примерно в три тысячи долларов.

— Венские стулья я нашел в Бресте, они были старые, покрашенные коричневой краской, но мне удалось их отреставрировать. Такой стул в магазине может стоить под 200 долларов. Посуда — из закрывшейся уже познанской фабрики. Дочь увидела распродажу и скупила почти все.









На втором этаже две небольшие и уютные спальни. В них интересная система отопления: когда топится камин внизу, горячий воздух поступает по воздуховодам в комнаты.





Но основное отопление в доме — от теплового насоса «вода — вода». Система обошлась недешево — 15 тысяч долларов.

— Сразу, когда мне ценник написали, то было о чем задуматься. Но в итоге все же решился и еще ни разу не пожалел.





Для работы теплового насоса потребовалось пробурить две скважины по 110 метров. ТН покупался с запасом по мощности: деревянные дома не отличаются повышенной энергоэффективностью, плюс большая площадь остекления в зоне гостиной. Но 12 кВт вырабатываемой мощности для такого дома слишком много. Тем более что в системе отопления задействованы еще три солнечных коллектора на крыше. В солнечные дни они обеспечивают дом бесплатной горячей водой и «помогают» тепловому насосу отапливать дом. В планах установить на мансарде фанкойлы, чтобы охлаждать комнаты в летнюю жару — тепловой насос будет работать на кондиционирование помещений.



Тепловой насос Nibe и буферный бак

— Получается очень выгодно! Можно сказать, что солнечные коллекторы на 30% сокращают расходы на отопление и подогрев горячей воды. Сейчас в самые холодные месяцы мы платим по 100 рублей за электричество, и это с учетом того, что нам считают по повышенному тарифу, так как в доме никто не прописан. В ближайшее время нужно будет заняться подключением дома на дешевый тариф для отопления электричеством.





Нетрудно подсчитать, что при переходе на новый тариф за 400 кВт·ч, которые сейчас в зимний месяц потребляет система отопления, сумма со 100 уменьшится до 13 рублей в месяц.

— Летом мы платим только за потребление энергии электроплитой, насосом в скважине на воду и освещением. Бесплатной горячей воды у нас летом с избытком, поэтому всерьез думаю установить уличный бассейн, чтобы не приходилось сливать ее просто на улицу.

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