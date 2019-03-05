«О состоянии промышленной безопасности опасных производственных объектов Витебской области в 2018 году»

В базе данных государственного реестра опасных производственных объектов по Витебской области в настоящее время содержится информация о 316 опасных производственных объектах, эксплуатируемых 92 субъектами хозяйствования. Эти предприятия относятся к топливно-энергетическому, химическому и другим промышленным комплексам.

От состояния промышленной безопасности (противоаварийной устойчивости) на данных предприятиях зависит надежное обеспечение потребителей всеми видами топлива, энергии и сырья в объемах, необходимых для нормального функционирования экономики и жизнедеятельности населения, выполнение обязательств по экспортным поставкам, платежам в бюджеты всех уровней.

Пожары, взрывы, выбросы взрывопожароопасных и токсичных продуктов, другие инциденты и аварийные ситуации на производстве ведут к выбытию мощностей и потерям продукции, являются причиной гибели и травматизма промышленного персонала и населения, оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду.

В целом на поднадзорных Госпромнадзору предприятиях и объектах области в 2018 году были зафиксированы одни из самых низких за последние десять лет показателей аварийности и травматизма со смертельным исходом.

Вместе с тем динамика снижения уровня аварийности и смертельного травматизма в поднадзорных организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не отражает фактического состояния промышленной безопасности.

Ежегодно на данных предприятиях происходят инциденты (отказы или повреждения технических устройств на опасных производственных объектах и отклонения от режимов технологических процессов), которые ведут к простоям производства и потерям продукции и являются, по существу, предвестниками возможных аварий.

В 2018 году Витебским областным управлением Госпромнадзора было выявлено и предписано к устранению 4 908 нарушений требований промышленной безопасности.

В связи с угрозой возникновения аварийных ситуаций и гибели людей было выдано 18 предложений о приостановке работ на опасных производственных объектах. За нарушения требований промышленной безопасности было привлечено к дисциплинарной и административной ответственности 6 работников поднадзорных предприятий. Общая сумма штрафов составила 539 рублей.

Общие проблемы и факторы риска, оказывающие влияние на состояние промышленной безопасности опасных производственных объектов, по оценке Госпромнадзора заключаются в следующем.

1. Одним из основных факторов риска является высокая степень износа основных производственных фондов и, особенно, оборудования и технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах. Инвестиционная политика должна основываться на результатах инвентаризации состояния основных производственных фондов. Основная цель — определить остаточный ресурс эксплуатации основного технологического оборудования и реализовать мероприятия по замене оборудования, отработавшего расчетный срок службы. В условиях ограниченных инвестиционных возможностей приоритетным направлением должно являться проведение комплекса мероприятий по развитию технической диагностики оборудования, отработавшего расчетный ресурс эксплуатации, что позволит обеспечить его работоспособность в период до замены на новое оборудование. Реализация этого направления позволит оптимально минимизировать расходы на реконструкцию и обновление основных производственных фондов, капитальный и текущий ремонт промышленного оборудования, а также снизить внеплановые расходы, связанные с ликвидацией последствий промышленных аварий. Учитывая важность проблемы проведения технического диагностирования и определения остаточного ресурса эксплуатации оборудования ее решению необходимо придать программный характер.

2. Недостаточно эффективно осуществляются подготовка и переподготовка специалистов и персонала предприятий, эксплуатирующих опасные производственные объекты, а причинами аварий и травм на производстве, все чаще становятся ошибочные решения специалистов, незнание персоналом элементарных требований безопасности производства работ.

3. В условиях рыночных отношений и изменения форм собственности меняются функции министерств и ведомств, которые отходят от непосредственного управления предприятиями. В этой связи происходит коренное изменение системы управления безопасностью промышленных производств, что выражается в сосредоточении практически всех основных вопросов обеспечения промышленной безопасности на уровне ответственности предприятий. В то же время часть предпринимателей и руководителей предприятий в сложных экономических условиях еще рассматривают расходы на эти цели как резервы для снижения затрат. В сложившейся ситуации, которая характеризуется ухудшением состояния промышленной безопасности, изношенностью основных фондов, отсутствием надежных технологических систем и средств защиты, низким уровнем квалификации производственного персонала, очевидна необходимость дальнейшего повышения эффективности промышленного надзора.

4. Важнейшей стратегической задачей является функционирование эффективных систем управления промышленной безопасностью (СУПБ), интегрированных в общие системы управления организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. Внедрение современных систем управления промышленной безопасности позволяет создать благоприятные условия, как для снижения риска аварий на опасных производственных объектах до уровня приемлемого на современном этапе развития общества, так и для стабильного и устойчивого развития предприятий.

Данные проблемы и факторы риска необходимо учитывать при формировании технической политики на каждом предприятии, эксплуатирующем опасные производственные объекты.

В этой связи Госпромнадзор обращает внимание руководителей на необходимость:

1. проведения комплекса мероприятий по технической диагностике оборудования, отработавшего расчетный ресурс эксплуатации, с целью установления его работоспособности в период до замены на оборудование, отвечающее современным достижениям науки и техники, а также оптимизации расходов на реконструкцию и обновление основных производственных фондов, капитальный и текущий ремонт промышленного оборудования;

2. повышения уровня технологической и производственной дисциплины при эксплуатации опасных производственных объектов, а также создания условий и экономических стимулов для развития и совершенствования систем управления промышленными рисками;

3. обеспечения завершения мероприятий, связанных с разработкой деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также контроля за ходом декларирования;

4. повышения уровня профессиональной подготовки рабочих основных профессий организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты;

5. обеспечения необходимого уровня готовности аварийно-спасательных формирований и служб;

6. периодического рассмотрения на заседаниях руководства предприятий вопросов обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

Ведущий государственный инспектор Новополоцкого отдела Витебского областного управления Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь

М.Е. Егоров