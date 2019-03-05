10 марта в Мстиславле отпразднуют Масленицу

10 марта на рыночной площади в Мстиславле пройдёт «Масленичная ярмарка». Гости ярмарки смогут насладиться театрализованной программой и выставкой декоративно-прикладного искусства. Кроме этого, желающие смогут поучаствовать в спортивных состязаниях. А для маленьких мстиславчан будет организована развлекательная программа «Масленица у ворот — заходи в наш хоровод!».

Начало праздничного мероприятия в 10.00.



