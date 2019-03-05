История уцелевшего. На месте «деревни» посреди Витебска остался один дом, вокруг - «элитная» стройка

Возле ветакадемии в Витебске еще недавно был тихий зеленый район — почти деревня в центре города. Однако в 2018 году сюда пришла «большая стройка» — возводят элитный жилой квартал . На окрестных улицах снесли все частные постройки, кроме одной — уцелел дом № 10 на улице Труда. Он одиноко стоит на пригорке, возвышаясь над огромной стройплощадкой. В какое окно ни посмотрят хозяева — отовсюду видны котлованы, экскаваторы, краны и т.д. Техника создает неимоверный шум, дороги разбиты грузовиками, по ним не пройти из-за грязи. Пообщались с семьей, которая пока не знает, что ее ждет: переезд в квартиру или дальнейшая беспокойная жизнь по соседству со стройкой.



Большая стройка на месте бывшего частного сектора в центре Витебска

«Это наше родовое гнездо. Дому — почти век»

В доме № 10 на улице Труда живет семья из трех человек: муж, жена и взрослая дочь. Хозяйка, Ирина Сивцова, рассказывает, что для домочадцев это не просто одноэтажная деревянная постройка, а родовое гнездо.



Дом № 10 на улице Труда

— Нашему дому — почти век. Он знает уже пятое поколение семьи. Участок для строительства на этом месте в 1923 году получил еще мой прадед — Прохор Афанасьевич Гарцук. Он был одним из первых вагоновожатых в Витебске. В книге «История Витебского трамвая» про него написано, что он работал водителем трамвая более полувека: с момента его пуска в 1898 году и по 1950 год.

У Прохора Гарцука, по словам правнучки, была многодетная семья.

— Но все дети разлетелись кто куда. Уехала из родного дома поначалу и бабушка — Екатерина Прохоровна Евдокимова: вышла замуж за военного летчика и уехала с ним по месту его службы в Ташкент. Там в 1939 году родилась моя мама. Летом 1941-го бабушка приехала погостить в Витебск, показать родителям свою дочь — ее же никто из стариков еще не видел. Приехала, а тут война! Всех четверых — прадеда, прабабку, бабушку и маму — немцы угнали в Германию. Но прадед Прохор ухитрился сделать в вагоне дыру в полу, и им удалось бежать. Семью приютили какие-то добрые люди на западе Беларуси. Когда Витебск освободили, родственники вернулись домой.



Ирина Сивцова

Но на месте своего дома семья застала руины: в него попала бомба.

— Прадед из подручных средств построил времянку. Потом Прохор Афанасьевич погиб. После его смерти мой отец решил, что пора строить нормальный добротный дом, — рассказывает Ирина Сивцова. — Взялись за стройку. Это был 1984 год. И тут приходит мать моей одноклассницы — она работала в Институте «Витебскгражданпроект» — и говорит: «Вы с ума сошли? Зачем вы строитесь? Ведь все будет зря — ваш район скоро пойдет под снос». Бабушка расстроилась: всю жизнь прожила с дочкой — моей мамой, а тут придется идти жить отдельно в квартиру.

Город подступал к «деревне посреди Витебска» постепенно:

— «Верхнего» соседа, кажется, из дома № 12, снесли еще в 1980-х: когда рядом начали строить многоэтажки на проспекте Фрунзе. Потом убрали половину домов на улице 5-й Фрунзе. Был момент — в 1990-х, когда и мы готовились к переезду, уже новые обои ходили выбирали. Предлагали 4-комнатную квартиру (на две семьи — нам с мужем и моим родителям), а также обещали перенести этот дом за город — чтобы он был как дача. Но потом застройщик узнал, во сколько ему обойдется в центре города земля под стройку коттеджей, и отказался от своего проекта.

Шли годы, частный сектор все не сносили, хоть постоянно обещали. Хозяева дома № 10 на улице Труда устали жить на чемоданах:

— На свой страх и риск улучшили построенный после войны дом, облагородили подворье и создали удобства в жилье — провели водопровод, газовое отопление. За эти годы ушло из жизни старшее поколение семьи. К счастью, провожали их из родного дома, а не из квартиры, переезжать куда старики так не хотели.

«Всех соседей снесли, остались только мы»

Под снос частный сектор полностью пошел лишь в 2018 году. И то — дом № 10 уцелел.

— В целом на трех улицах — Труда, 4-й и 5-й Фрунзе — снесли около 20 домов. Застройщик элитного квартала — УКС города, выделил их жителям квартиры. Остались «неснесенными» только мы, — рассказывает Андрей Козлов, муж Ирины.



Андрей Козлов рядом со своим домом, вокруг которого развернулась стройка.

Мужчина говорит, что их дом тоже определен под снос. Но семья не знает, когда это произойдет:

— Нам сообщили, что по проекту на месте нашего дома планируют строить торговый центр. То есть выделять нам жилье будет его инвестор, а не городской УКС. Но, по логике, ТЦ начнут возводить уже после того, как будет готов микрорайон. Какой дурак пойдет в эту «яму» раньше, пока квартал не заселен? В газетах пишут, что, при самом удачном стечении обстоятельств, многоэтажки сдадут в 2022 году. Так что наш переезд — судя по всему, в отдаленной перспективе.



Дом № 10 на улице Труда со всех сторон окружен стройкой. В какое бы окно ни выглянули хозяева — везде котлованы, экскаваторы, краны.













«Месяц назад стройка окружила нас со всех сторон»

К дому № 10 стройка подобралась в конце 2018 года. Но тогда хозяева единственного на всю округу неснесенного частного жилища еще мирились с таким соседством:

— Ездила техника, подвозила стройматериалы. Нам особо это не мешало, так как к улице 1-й Доватора вела приличная асфальтированная дорога, она всегда была чистая. К проспекту Фрунзе дорога уже была староватая, с колдобинами, но и по ней можно было нормально пройти и проехать.

Однако месяц назад стройка окружила дом практически со всех сторон. За жилищем роют котлован, невдалеке строят многоэтажки, расчищают площадки для новых зданий, устраивают инженерные сети и коммуникации.



Фото: Юлия Маевская

— Получилось так, что стройка буквально загнала нас в угол. У нас сейчас постоянно вокруг грязь и шум, нет нормального выхода к остановкам, к магазину. Ходить рядом с самосвалами опасно — мало ли, задавят. И скоро не будет возможности проехать на своей машине. Одной дорогой — где ходит строительная техника, я уже не пользуюсь, так как там не проедешь. А вторую, как нам сказали, сровняют и ее вообще не будет, — делится глава семьи.

Хозяева дома № 10 не раз звонили на разные «прямые линии» и интересовались, как им жить в ситуации, когда грузовики чуть ли не заезжают во двор дома. Власти отреагировали — с Андреем Козловым встретился замдиректора «УКС Витебска» Сергей Матвеев. Однако рассказать TUT.BY, что ждет жильцов дома № 10, Матвеев отказался.



Сергей Матвеев (справа) беседует с хозяином дома № 10

— Представитель УКС предложил очистить площадку слева от нашего дома — чтобы я мог там ставить машину, так как скоро и гаражом своим не смогу пользоваться из-за всех этих строительных дел вокруг, — рассказал Андрей Козлов. — На этой площадке вырубят деревья, все равно они определены под снос. И еще хотят сделать выезд в горку — наверх, к домам на проспекте Фрунзе. Это будет единственный путь, как мне выехать от дома. Этот вариант мне не нравится, но придется соглашаться: иного выхода просто нет. Еще господин Матвеев сказал мне: «Вас снесут». Правда, когда — не уточнил. Добавил, что ругаться со мной власти не хотят, хотят сделать все полюбовно.



Там, где сейчас деревья, хозяину предлагают ставить машину. И с этого места — в горку — выезжать на проспект Фрунзе.

«Никакая квартира, даже две, не заменят дом»

Андрей и Ирина понимают, что рано или поздно придется переехать. Но прощаться с родным домом им будет тяжело.

— Никакая квартира, даже две, не покроют то, что мы имеем сейчас. У нас хороший дом со всеми удобствами, большой участок с огородом и цветниками, баня, гараж, беседка, пристройка, где можно что-то мастерить, у меня есть деревообрабатывающий станок. Я мог выйти из бани в сад, облиться водой, посидеть с друзьями на свежем воздухе в беседке, попить чаю. Да тут свобода и рай, красота и природа! И при этом — центр города. Какая квартира мне это все заменит? — задает риторический вопрос Андрей Козлов.

Мужчина говорит, что семья не хочет переезжать на окраину:

— Раз мы сейчас живем в центре — значит согласны только на две квартиры (нам с женой и дочке) в центре. Поэтому Билево нам пусть не предлагают.

Соседи Андрея и Ирины по-разному отнеслись к переезду в квартиры.

— Кто-то ждал сноса своих домов — так как они были довольно ветхие и без особых удобств. А кто-то вообще тут не жил, а только был прописан и использовал дом как дачу летом. И тем не менее получил квартиру. А кто-то очень переживал, что придется покинуть родные стены.



Такой улица 4-я Фрунзе была в мае 2016 года.



А так эти места выглядят в марте 2019-го.

Так, например, героиня нашего прошлого репортажа о сносе домов в этом частном секторе — пенсионерка Евгения Ловкина из дома № 21 на улице 4-я Фрунзе, уезжала отсюда не самой последней, как обещала нам почти три года назад, но одной из последних.

— Бабушка, да, на самом деле держала оборону, сидела до конца — пока под окнами ей не начали рубить яблони, — рассказывает Андрей Козлов. — Потом только переехала в новое жилье на улице Смоленской. Встретил ее как-то, так горюет она. Говорит: «Квартира квартирой, а дом свой лучше всего». И другие «снесенные» соседи переживают, никак свои дома забыть не могут.

«Строители уйдут, а нам оставят разбитый асфальт»

На неудобства в связи со стройкой жалуются и жители соседних домов на проспекте Фрунзе.

— На придомовой территории — постоянная грязь, особенно в оттепель, тогда тут просто жижа из глины. Все это «добро» несется в квартиру. К машине вообще не подойти, и ее надо каждый день гонять на мойку. Дети сейчас играть возле дома не могут: это опасно из-за строительной техники, которая ездит тут целыми днями. Бордюр и асфальт грузовики нам разбили. Они ездят прямо возле многоэтажек и обляпывают грязью все на своем пути — людей, припаркованные авто. А самое обидное то, что стройку они закончат и уедут, а мы так и останемся с ломаным бордюром и разбитым асфальтом, — возмущается Сергей, житель дома № 22 корпус 2 на проспекте Фрунзе.



Такая грязь возле дома № 22 корпус 2 на проспекте Фрунзе