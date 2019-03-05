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Паромная переправа между Столинским и Лунинецким районами заработает с 7 марта
После перерыва на зиму паромная переправа возобновляет навигационный сезон,
С 7 марта паромная переправа, соединяющая Столинский и Лунинецкий районы, начнет принимать на борт автомобили.
В марте переправа будет работать по такому графику, а с апреля планируется продлить работу переправы (в последний «рейс» переправа будет отправляться с лунинецкой стороны в 20.00, в 20.30 — со столинской).
Расписание работы переправы:
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После перерыва на зиму паромная переправа возобновляет навигационный сезон.
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