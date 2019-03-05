Паромная переправа между Столинским и Лунинецким районами заработает с 7 марта

После перерыва на зиму паромная переправа возобновляет навигационный сезон, сообщает «Медиа-Полесье».

С 7 марта паромная переправа, соединяющая Столинский и Лунинецкий районы, начнет принимать на борт автомобили.

В марте переправа будет работать по такому графику, а с апреля планируется продлить работу переправы (в последний «рейс» переправа будет отправляться с лунинецкой стороны в 20.00, в 20.30 — со столинской).

Расписание работы переправы:

Отправление из Лунинца Отправление из Столина 7.00 7.30 8.00 8.30 9.00 9.30 10.00 10.30 12.00 12.30 14.00 14.30 16.00 16.30 17.30 18.30 19.00 19.30