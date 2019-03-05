В Миорах открылась аптека четвёртой категории №363 РУП «Фармация» в здании ЦРБ

В понедельник в райбольнице открылась аптека четвёртой категории №363 РУП «Фармация». Красную ленточку перерезали председатель районного Совета депутатов Мария БАНИФАТОВА, главврач ЦРБ Елена СИВАЯ и заведующая Центральной аптекой №111 Нина ГОРБАЧЁНОК.

МАРИЯ Банифатова выразила радость по поводу того, что в центральной районной больнице появился такой социально значимый объект. Что микрорайон, в котором находится ЦРБ, постепенно становится ещё более комфортным для жизни. Продолжила мысль Елена Сивая:

— Теперь аптека в шаговой доступности. Люди оценят удобство. В добрый путь!



ЭТО аптека готовых лекарственных форм, ввела в курс дела Нина Горбачёнок. Значит, здесь занимаются только реализацией лекарств, изготовленных на заводах фирм-производителей.



В ассортименте две с половиной тысячи наименований, это лекарственные средства и сопутствующие товары аптечного ассортимента. Новая мебель, тепло, светло и чисто. Благодаря современной компьютерной технике здесь готовы принимать электронные рецепты и интернет-заказы через сайт www.pharmacia.by. Тем, кто воспользуется новой услугой, полагается пятипроцентная скидка.



НОВУЮ аптеку возглавила и работает за первым столом фармацевт с более чем двадцатилетним стажем Оксана Ролик. Спустя несколько минут после открытия приняла первых покупателей — пациентов стационара больницы.



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Заведующая Центральной аптекой №111 Нина Горбачёнок благодарит за содействие в решении всех вопросов, касающихся открытия новой аптеки, председателя райисполкома Игоря Кузнецова и его заместителя Татьяну Стальмачёнок. Отдельная признательность Витебскому РУП «Фармация» за выделенные средства для приобретения мебели, компьютерной техники и всего необходимого оборудования.



Фото Казимира БЛАЖЕВИЧА.

Игорь МАТЕЛЕНОК.