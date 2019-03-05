﻿ Мнение студентки: «В других странах бесплатное высшее - поощрение, а у нас - наказание». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мнение студентки: «В других странах бесплатное высшее - поощрение, а у нас - наказание»

06.03.2019 08:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Так уж вышло, что чаще мы пишем про проблемы взрослых женщин, а ведь у старшеклассниц и студенток есть свои переживания и проблемы. Окей!

Наша колумнистка Алеся Курейчик, студентка БГУКИ, уже писала о жизни студента в Беларуси. Сегодня девушка объясняет, почему распределение — это «ловушка».


Фото из личного архива автора

Если бы выпускнику-бюджетнику предложили сыграть в «Голодные игры» или пройти через распределение, то большинство выбрало бы первый вариант.

Весь одиннадцатый класс ты усердно зубрил экзаменационные предметы с мечтой поступить на бюджет. На руках школьный аттестат, прошли централизованные тестирования. Баллы по экзаменам высокие. Ты молодец, и государство предлагает тебе «бесплатное высшее». Соглашаешься… И вот ловушка захлопнулась.

Родители вздохнули с облегчением, так как не придется считать копейки, чтобы оплатить учебу ребенку. Ты тоже радуешься, потому что и родителям помог, и стипендию получишь. Радость, конечно, улетучивается, когда в начале четвертого курса понимаешь, что пора думать о том, как будешь расплачиваться с государством за свои «золотые годы» в университете. Бесплатное образование внезапно оказывается платным. Только расплачиваться придется не деньгами, а нервными срывами и двухгодичным маленьким адком.

На протяжении всего выпускного курса ты думаешь только об одном: найти работу. Желательно в Минске. И чтобы зарплата была хотя бы выше двухсот рублей. В самом начале ты ищешь работу «по любви». Потом — любую работу, которая подойдет по критериям распределения. Даже за восемьдесят рублей. В месяц.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Каждый диалог с представителями компаний начинается с вопроса: «А у вас есть вакансии?». На что тебе в 99,9% случаях отвечают: «Мест нет, у нас даже место дворника забрали». Если ваш собеседник садист, то он, конечно, упомянет про декретниц. Мол, да, половина отдела в декрете, на их место хорошо бы найти кого-нибудь, но у вас же распределение. Нельзя так.

«Крестовые походы» на профильную кафедру или в деканат происходят группкой из четырех-шести выпускников, которые со взглядом Бэмби изучают запросы из Докшиц, Малориты и Жабинки. Потом всей группой активно гуглят карту Беларуси, чтобы понять, где находится будущее место работы.

Отдельная проблема: никто не может точно сказать, из какой организации запрос предпочтительнее. По идее, ты должен пойти на работу в государственную, чтобы «выплатить свой долг стране». Но что делать, если на метафорической двери таких предприятий висит огромное объявление: «Рабочих мест нет. И не будет»? Идти к частникам? Так я не против! Только что скажет комиссия по распределению? Будет благосклонна — ура. Нет — ты подставил своего нанимателя, когда пообещал работать у него, но вынужден отказываться.

Я искренне за вас рада, если вы нашли свою любимую работу благодаря распределению. Вам повезло. Я же прослушала сотню историй про отработку, которые заканчивались одинаково: «Скорей бы прошли эти два года. Скорей бы уволиться».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Университеты, которые в первую очередь должны нести знания, большую часть своего времени пытаются выполнить план по распределению. И хотя по законодательству учреждение образования обязано найти место работы для молодого специалиста, на практике этим всё равно занимается сам студент. Ведь если сам не найдешь, то окажешься в глухой деревеньке на Полесье. Нашему государству важнее стопроцентные показатели, чем психическое состояние молодых специалистов.

Хочу напомнить, что в некоторых странах Европы высшее образование предоставляется гражданам бесплатно. В России и Украине, которые, как и мы, пережили советскую эпоху, распределение было отменено. На сегодня в этих странах существует система бесплатного высшего образования на конкурсной основе.

Грустно осознавать, что в нашем государстве бесплатное высшее образование ассоциируется только с одним — распределением. Печально, когда лучше сдать экзамены на низкие баллы и пойти на платное. Ужасно, когда в других странах бесплатное высшее образование становится поощрением для талантливой молодежи, а у нас — наказанием.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Читайте также:
Какие песни нужно добавить в плейлист, чтобы оставаться в теме
Дожили! Разбираемся с тем, как мемы проникают в нашу жизнь
Родители такого не расскажут. Объясняем, как выжить с отчимом (или мачехой)
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Один из символов евразийской интеграции стал пугалом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика