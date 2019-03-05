Под Минском задержали россиянина, скрывавшегося с малолетней дочерью

Мужчина 1978 года рождения вместе с четырехлетней дочерью Евой долгое время скрывался от правоохранителей.
В 2016 году российский суд определил, что девочка должна проживать в Московской области со своей матерью Еленой – бывшей женой мужчины. Он не согласился с таким решением и летом 2018 года увез ребенка в неизвестном направлении.
Женщина обратилась в полицию.
Помощь в розыске малышки и ее родителя российским правоохранителям оказали коллеги из уголовного розыска УВД Минского облисполкома, сообщили в МВД. Их информация о том, что мужчина с дочкой снимают жилье в Пристоличье, подтвердилась.