«Юность» обновила рекорд экстралиги. Команде вручен приз победителю регулярного чемпионата

Минская «Юность» обновила собственный рекорд по количеству набранных очков в регулярном сезоне, сообщает пресс-служба ФХБ.



Фото: hockey.by

5 марта «Юность» разгромила жлобинский «Металлург» (7:2), тремя голами отличился Сергей Дрозд.

«Юность» набрала 138 очков в 55 матчах. Это на 2 больше, чем предыдущий рекорд чемпионата, установленный минчанами еще в сезоне-2010/11.

Положение команд в экстралиге «А»

1. «Юность-Минск» — 138 очков (55 матчей; разница шайб 206−85)

2. «Неман» Гродно — 122 (56; 158−88)

3. «Шахтер» Солигорск — 105 (56; 149−102)

4. «Динамо-Молодечно» — 90 (56; 162−129)

5. «Гомель» — 75 (56; 113−133)

6. «Металлург-Жлобин» — 59 (56; 110−167)

7. «Лида» — 56 (56; 102−151)

8. Беларусь-U20 — 24 (55; 81−226).

До финиша регулярного сезона «Юности» осталось провести еще один поединок — против молодежной (U20) сборной Беларуси. C ней же команде Михаила Захарова предстоит соперничать и в первом раунде плей-офф.

А перед матчем с «Металлургом» «Юности» был вручен приз за победу в регулярном чемпионате Беларуси.



Капитан «Юности» Михаил Стефанович, председатель ФХБ Геннадий Савилов, и.о. председателя «Юности» Алексей Торбин с призом победителю «регулярки». Фото: hockey.by

Для «Юности» это уже восьмой подобный трофей. Со времени перехода чемпионата страны к двухэтапной системе розыгрыша минчане первенствовали на стадии регулярного сезона в 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017 годах. В этом реестре команда Михаила Захарова лидирует с солидным отрывом. Ближайший преследователь — ныне не существующий минский «Керамин», который побеждал на «гладкой» стадии трижды (2004, 2007, 2008). Трем клубам это удавалось дважды: «Гомелю» (2002, 2003), «Металлургу» (2012, 2013) и «Неману» (2014, 2018). Еще однажды вершина покорилась «Шахтеру» (2015).

Между тем уже сегодня стартует розыгрыш плей-офф. В борьбу за Кубка президента со стадии ¼ финала (до 4 побед) вступают «Неман» — «Лида», «Шахтер» — «Металлург» и «Динамо-Молодечно» — «Гомель». «Юность» и Беларусь-U20 начнут свою четвертьфинальную серию 8 марта.