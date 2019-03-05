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«Юность» обновила рекорд экстралиги. Команде вручен приз победителю регулярного чемпионата
Минская «Юность» обновила собственный рекорд по количеству набранных очков в регулярном сезоне, сообщает
5 марта «Юность» разгромила жлобинский «Металлург» (7:2), тремя голами отличился Сергей Дрозд.
«Юность» набрала 138 очков в 55 матчах. Это на 2 больше, чем предыдущий рекорд чемпионата, установленный минчанами еще в сезоне-2010/11.
Положение команд в экстралиге «А»
1. «Юность-Минск» — 138 очков (55 матчей; разница шайб 206−85)
2. «Неман» Гродно — 122 (56; 158−88)
3. «Шахтер» Солигорск — 105 (56; 149−102)
4. «Динамо-Молодечно» — 90 (56; 162−129)
5. «Гомель» — 75 (56; 113−133)
6. «Металлург-Жлобин» — 59 (56; 110−167)
7. «Лида» — 56 (56; 102−151)
8. Беларусь-U20 — 24 (55; 81−226).
До финиша регулярного сезона «Юности» осталось провести еще один поединок — против молодежной (U20) сборной Беларуси. C ней же команде Михаила Захарова предстоит соперничать и в первом раунде плей-офф.
А перед матчем с «Металлургом» «Юности» был вручен приз за победу в регулярном чемпионате Беларуси.
Для «Юности» это уже восьмой подобный трофей. Со времени перехода чемпионата страны к двухэтапной системе розыгрыша минчане первенствовали на стадии регулярного сезона в 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017 годах. В этом реестре команда Михаила Захарова лидирует с солидным отрывом. Ближайший преследователь — ныне не существующий минский «Керамин», который побеждал на «гладкой» стадии трижды (2004, 2007, 2008). Трем клубам это удавалось дважды: «Гомелю» (2002, 2003), «Металлургу» (2012, 2013) и «Неману» (2014, 2018). Еще однажды вершина покорилась «Шахтеру» (2015).
Между тем уже сегодня стартует розыгрыш плей-офф. В борьбу за Кубка президента со стадии ¼ финала (до 4 побед) вступают «Неман» — «Лида», «Шахтер» — «Металлург» и «Динамо-Молодечно» — «Гомель». «Юность» и Беларусь-U20 начнут свою четвертьфинальную серию 8 марта.
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Минская «Юность» обновила собственный рекорд по количеству набранных очков в регулярном сезоне.
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