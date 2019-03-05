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Koenigsegg показала очередной безумный гиперкар

06.03.2019 09:01 — Разное | Tut.by  
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Женевский автосалон немыслим без демонстрации безумных «игрушек» для богатеньких Буратино — в частности, гиперкаров, от характеристик которых зачастую волосы встают дыбом. Одним из завсегдатаев старейшей в Европе автомобильной выставки является и шведская фирма Koenigsegg.


Новое детище компании Кристиана фон Кенигсегга получило имя Jesko (Йеско) — в честь отца основателя шведской «мануфактуры» по выпуску гиперкаров. Разумеется, у новой машины углепластиковый монокок, из прочих особенностей — система активной аэродинамики и пятилитровый битурбомотор V8, который может работать на бензине или биоэтаноле (E85). В первом случае заявленная на бумаге отдача составляет 1280 лошадиных сил, во втором — все 1600 сил и 1500 Нм крутящего момента.


Двигатель Jesko с «плоским» коленвалом (шейки которого лежат в одной плоскости, под углом 180 градусов) дополнен электрическим компрессором для устранения турбоямы — при этом, как уверяют в компании, при массе в 189 кг он является самым легким V8.


Но главной «фишкой» купе является коробка передач — это 9-ступенчатый «робот» с фирменным обозначением Light Speed Transmission с семью «мокрыми» сцеплениями и весящий всего 90 кг. Такая коробка, со слов разработчиков, позволяет в любой момент включить нужную передачу (например, мгновенно «перепрыгнуть» с 7-ой на 4-ую) и задействует оптимальную для разгона ступень в зависимости от скорости движения и оборотов двигателя (к слову, он способен раскручиваться до 8500 об/мин). По предварительным расчетам, новый шведский гиперкар способен разогнаться до 482 км/ч, прочих характеристик компания пока не приводит.


Несмотря на трековую «заточку», салон Jesko далеко не аскетичен — интерьер отделан алькантарой, кожей и карбоновыми вставками, спортивные сиденья располагают электрорегулировками, а в списке оснащения есть цифровая приборная панель, медиасистема с 9-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и беспроводная зарядка для смартфонов.


Когда начнется выпуск Jesko, в компании не заявляют. Известно, что всего будет собрано 125 машин, стоимость — не менее трех миллионов долларов!

 
 
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Женевский автосалон немыслим без демонстрации безумных «игрушек» для богатеньких Буратино - в частности, гиперкаров, от характеристик которых зачастую волосы...
 
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