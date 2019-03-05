«С 8 Марта, моя любимая крокодилица». Мужское мнение об опасном и смешном конкурсе Минского зоопарка

Александр Зантович страшно развеселился, прочитав о предпраздничном конкурсе Минского зоопарка. Рассматривая его обитателей, он рассуждает о том, сравнение с каким животным не обидно для женщины… Надеемся, фото своей супруги он, впечатлившись разнообразием фауны, на конкурс не отправит — зачем нам терять колумниста.

Об авторе: Фото: из архива Александра Зантовича Александр Зантович — писатель, блогер, ведет колонку на LADY.TUT.BY с 2013 года. Работает в банке. В этом году Александр решил собрать свои искрометные заметки о женщинах, мужчинах и отношениях в настоящую книгу. Добрый и смешной сборник текстов можно получить, поддержав проект на краудфандинговой платформе Ulej.by .

Сегодня в фейсбуке девушка жаловалась, что ей пришло сообщение о скидках на тонометры. К 8 Марта, естественно. Возмущение ее можно понять. Праздник уже давно утратил свою феминистическую составляющую. В наших широтах это просто женский день. Поэтому каждая хочет почувствовать себя леди. Такой, знаете, нежной, удивительной, утонченной.

Чтобы вот звонок в дверь прямо с утра. Ты, шлепая босыми ступнями, бежишь открывать. А на пороге мускулистый чернявый курьер с огромной охапкой цветов. Без записки. С конвертом. А в конверте — билеты в Милан и карточка «инфинити» с ПИН-кодом. Ну что-то в таком духе в женских мечтах, мне кажется.

А тут — тонометр!

Тоже забота с одной стороны. Но что-то смущает.





Вообще маркетологам в эти дни трудно. Каждый же норовит свой товар на праздничном настроении продвинуть в массы. 8 Марта на женщинах не принято экономить. И летят в нас нескончаемым потоком сигналы о скидках, распродажах, акциях, все к этому замечательному дню.

Классно, если твоя компания реализует косметику. Или цветы. Или спа-центр у тебя.

А что делать, если ты — производитель кастрюль, удочек или колбасы? Как привязать к 8 Марта подшипники или эмалированные ведра?

Химчистка — еще куда ни шло. Мне, кстати, пришла от них эсэмэска. Праздник же по-разному пройти может. Вдруг чего-нибудь запачкаем. Глядишь, и скидочка пригодится…

В общем, Минский зоопарк тоже не выдержал . Нет, они не предлагают пересесть с иглы мужского внимания на абонемент в свое заведение. Но хайпанули тоже знатно.





Кто не читал, нам предлагается поучаствовать в «шуточном конкурсе» — прислать фотографию своей жены, подруги или другой счастливицы и рассказать работникам зоопарка, «на какого питомца она похожа и почему».

Что ж, жизнь порой удивительнее выдумки, это точно.

Такая новость она, как бы, самодостаточна. То есть просто ее рассказываешь людям дословно, ничего не добавляя, — и получается анекдот.

Организаторы конкурса считают, что «в этот день над женщинами можно по-доброму пошутить, точнее, сделать необычный комплимент и сюрприз». Ох, ребята, на скользкую дорожку вы предлагаете нам встать!





Но давайте попробуем.

Берем женщину, которой хотим сделать такой «комплимент и сюрприз». Делаем несколько фотографий. Выбираем наиболее удачную. То есть потенциально наиболее близкую к образу питомца.

Далее! Какие же зверюшки живут в зоопарке нашего города? Давно не был. И, наверное, уже не скоро пойду. Поэтому давайте посмотрим на портфолио, которое лежит на сайте.

Итак.

Утомленный жизнью леопард.

Игуана. В профиль.





Мелкая ушастая обезьяна.

Лев. Это самец. Пропускаем. Наверное…

Три верблюда.

Разноцветная уточка.

Зеленая змея.





Крокодил. Или крокодилица. На фото не видно.

Выдра. Прикрывает морду лапками.

Две совы.

Спящая тигрица-альбинос.

Возмущенная орлица.

Львица. Со львом вместе. Фото неудачное. Львица кажется пьяной, а лев выглядит недовольным этим фактом.





Ядовитая рыба.

Кобыла. Вид с крупа.

Два грустных попугая.

Кенга и малыш Ру.





Мелкая кошка нюхает землю.

Шимпанзе в клетке с красивой попой.

Можете со мной спорить, но мне кажется, что нашему биологическому виду инстинкт самосохранения не чужд. Поэтому сравнивать женщину со змеей, игуаной или лошадью я бы не стал. Последний мужик, который предположил, что жена имеет сходство с верблюдом, просил у меня недавно на опохмел возле магазина в семь утра. Прямо из своей коробки. Неважно он что-то выглядит.





Леопардовые лосины, говорите? Ну бывает и так, конечно. Но все реже и реже. Это больше за Уралом где-то.

Обезьянки? Давайте попробуем сделать комплимент. Обезьяночка ты моя. Ты моя капуциночка. Гориллочка… Шимпанзюнушка… Что-то не очень. Может, мне дикции или харизмы не хватает? Орангутаночка… Нет, не то!





Выдра… Да, существо само по себе очень милое. Но вот звучание слова… Прислушайтесь: «выдра». Скорее, звучит как оскорбление, на комплимент совсем не похоже.

Бегемот, жираф, коза, ослица…

Вообще, знаете, у этого аттракциона не может быть позитивного исхода. Разве что если в остальные 364 дня в году мужик женщину бьет, а 8 Марта просто кобылой назвал. Тогда, на контрасте, может, и получится какой-то праздник. Но это какая-то очень узкая и, дай бог, вымирающая прослойка населения.

А может, ребята это несерьезно затеяли, а? Сами наржались, когда эту штуку придумывали. А потом, еще не отсмеявшись толком, раз — и в народ ее! Пусть тоже, мол, повеселятся. А то ходят все какие-то грустные, серьезные, скучные… Давайте все вместе посмеемся!





Если так, то молодцы! Это оригинально и смело. Но в объявлении о конкурсе тогда стоило бы поставить побольше смайликов. А то народ же всерьез воспринял! Начал пенять на то, что организаторы конкурса против всех трендов, отрицают достижения феминизма, равные права и так далее. Не говоря уже о том, что никакой чуткости, такта, чувства меры и элементарного уважения к женщинам.

Но не могли, мне кажется, они так всерьез. Ну правда! Ну взрослые же люди.

Или все-таки могли?..