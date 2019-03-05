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«Это в носу волосы убирает?» Парни угадывают «женские» приборы

06.03.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Мезороллеры, фотоэпиляторы, сауны для лица, яйцеварки и йогуртницы... Современные гаджеты для красоты и кухни выглядят так футуристично, что даже не каждая девушка знает, приложить этот прибор к уху или поставить рядом с холодильником. А смогут ли парни разобраться в предназначении того или иного прибора? Мы взяли в онлайн-гипермаркете 21vek.by семь предметов, которые обычно покупают для женщин, и предложили угадать, зачем нужен каждый из них. 

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Вместе в 21vek.by мы решили проверить, насколько парни разбираются в товарах, предназначенных для женщин. *Партнерский материал
 
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