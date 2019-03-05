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Отличите ли вы реальный ингредиент косметики от выдуманного? Тест
Вы внимательно читаете состав косметики? Если нет, советуем делать это, чтобы знать, чем пользуетесь. А если да, то тест, который мы составили вместе с
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В современных средствах для ухода столько ингредиентов, что разобраться в составе обычного крема для рук бывает непросто. Попробуйте в нашем тесте отличить...
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