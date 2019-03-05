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Отличите ли вы реальный ингредиент косметики от выдуманного? Тест

06.03.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Вы внимательно читаете состав косметики? Если нет, советуем делать это, чтобы знать, чем пользуетесь. А если да, то тест, который мы составили вместе с «Зеленой аптекой», вы легко пройдете на 10/10. Часть ингредиентов, о которых мы спросим, действительно применяют в сфере красоты, а примерно половину мы выдумали.

Партнер материала:


Икра морских ежей, благодаря входящим в состав полиненасыщенным жирным кислотам Омега-3, Омега-6 и др., способствует питанию, замедлению процессов старения, усилению регенерации клеток кожи и повышению ее тонуса.

 
 
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В современных средствах для ухода столько ингредиентов, что разобраться в составе обычного крема для рук бывает непросто. Попробуйте в нашем тесте отличить...
 
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