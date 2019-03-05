Отличите ли вы реальный ингредиент косметики от выдуманного? Тест

Вы внимательно читаете состав косметики? Если нет, советуем делать это, чтобы знать, чем пользуетесь. А если да, то тест, который мы составили вместе с «Зеленой аптекой» , вы легко пройдете на 10/10. Часть ингредиентов, о которых мы спросим, действительно применяют в сфере красоты, а примерно половину мы выдумали.

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Икра морских ежей , благодаря входящим в состав полиненасыщенным жирным кислотам Омега-3, Омега-6 и др., способствует питанию, замедлению процессов старения, усилению регенерации клеток кожи и повышению ее тонуса.