В Новополоцке задержали группу автоворов

Один из злоумышленников оказался бывшим владельцем иномарки, который передал дубликат ключа непосредственному исполнителю кражи, сообщили в МВД.

Правоохранители задержали троих местных жителей 1971, 1986 и 1973 годов рождения, причастных к совершению преступления.

«Мы установили, что иномарка была спрятана на частной станции техобслуживания в Новополоцке. Решили вести наблюдение. Вскоре в нашем поле зрения оказался один из работников СТО, который перегнал автомобиль в гаражный кооператив. Там его уже ждали потенциальные перекупщики. После сделки они планировали сбыть транспортное средство в России», – сообщили в седьмом управлении по Витебской области ГУБОПиК МВД.