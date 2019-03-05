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В Новополоцке задержали группу автоворов

06.03.2019 09:14 — Разное | Аргументы и факты  
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В Новополоцке задержали группу автоворов
Фото из открытых источников

Один из злоумышленников оказался бывшим владельцем иномарки, который передал дубликат ключа непосредственному исполнителю кражи, сообщили в МВД. 

Правоохранители задержали троих местных жителей 1971, 1986 и 1973 годов рождения, причастных к совершению преступления.

«Мы установили, что иномарка была спрятана на частной станции техобслуживания в Новополоцке. Решили вести наблюдение. Вскоре в нашем поле зрения оказался один из работников СТО, который перегнал автомобиль в гаражный кооператив. Там его уже ждали потенциальные перекупщики. После сделки они планировали сбыть транспортное средство в России», – сообщили в седьмом управлении по Витебской области ГУБОПиК МВД.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 УК Беларуси ("Кража"). Им грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией. 

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