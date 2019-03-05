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Инспекцией Быховского РОЧС завершена проверка ГУО «Средняя школа №2 г.Быхова»

06.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Инспекцией Быховского РОЧС завершена проверка ГУО «Средняя школа №2 г.Быхова»Инспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в соответствии с планом выборочных проверок на 1-е полугодие 2019 года по Могилевской области завершена проверка ГУО «Средняя школа №2 г.Быхова», директором которой является Гончаров А.П.

В ходе проверки ГУО «Средняя школа №2 г.Быхова» нарушений законодательства о пожарной безопасности выявлено не было. По результатам проверки руководителю вручена справка.

Быховским районным отделом по чрезвычайным ситуациям продолжается контроль за обеспечением пожарной безопасности на объектах организаций района.

Быховский районный отдел по ЧС

 
 
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Инспекцией надзора и профилактики Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям в соответствии с планом выборочных проверок на 1-е полугодие 2019
 
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