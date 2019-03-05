На пожаре в Быховском районе погиб мужчина

В полночь 4 марта на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре жилого домовладения в д. Болонов Селец Черноборского сельского Совета.

По прибытии к месту вызова первого пожарного подразделения происходило горение кровли жилого дома открытым пламенем, в ходе разведки в одной из комнат был обнаружен труп проживавшего в домовладении мужчины. Также в результате пожара в доме уничтожена кровля, веранда и имущество, повреждены перекрытие и стены. Причина пожара устанавливается.

Спасатели напоминают, что с начала текущего года на территории нашего района произошло 6 пожаров, погиб 1 человек. И в очередной раз призывают граждан быть бдительными в вопросах безопасности и при обращении с огнем.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко