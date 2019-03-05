Медстраховка для поездок за границу вместе с пластиковой картой: в каких банках это возможно

Прошли те времена, когда перед поездкой в отпуск или в командировку нужно было обязательно забежать в обменник, чтобы купить валюту. Вместо бумажных денег можно взять с собой пластиковую карточку и рассчитываться по безналу. Но при выезде за границу нужны не только деньги, но и медицинская страховка. И за ней не всегда нужно идти непосредственно в страховую компанию: помочь может банк. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках есть возможность оформить такую страховку онлайн, например, через мобильное приложение или интернет-банкинг.
Как правило, страховой полис, оформленный в банке придет к вам на электронную почту с факсимильной подписью и печатью банка. Вам останется только распечатать документ перед поездкой или походом в посольство.
Стоимость страховки во всех случаях рассчитывается индивидуально. Она зависит от возраста, срока страхования, количества дней пребывания, территории действия и страховой суммы.
Название банка
Страховка через приложение/интернет-банк
Комментарии
МТБанк
Оформить страховку через приложение можно только по карте «PayOkay» Mastercard World
(при выпуске карты предоставляется бесплатно на 20 дней пребывания) или в других случаях на сайте банка.
Сумма страхования: 30 000 до 70 000 USD/EUR.
Срок действия страховки — до года.
Страховая компания — ЗАСО «Имклива Иншуранс». Количество дней пребывания: от 1 до 120 дней включительно.
Стоимость — от 2 USD/EUR (взимается в бел.руб.).
Присылается на почту в тот же день.
Альфа-Банк
В мобильном приложении InSync в разделе «Продукты» — «Мои страховки» можно оформить страховку для выезжающих за рубеж (как на себя, так и на другого человека).
Можно выбрать «все страны мира» или «все страны мира, исключая США, Канаду, Австралию, Японию, Израиль».
Можно застраховаться людям, предполагающим заниматься экстремальными видами спорта.
Страховая компания — СБА ЗАСО «Купала». Срок пребывания от 1 до 30 дней или на 60 дней, 45 дней и 90 дней. Стоимость страхования от 2 USD/EUR по курсу. Страховка присылается сразу после оформления на почту.
Банк БелВЭБ
Страховку можно заказать через интернет-банк и получить по почте. В рамках одного договора можно дополнительно застраховать до 4 человек.
Страховка действует до 2 лет.
Страховая сумма: 30 000 или 50 000 USD/EUR.
Можно выбирать многократные выезды либо однократную поездку.
Можно застраховаться людям, предполагающим заниматься экстремальными видами спорта.
Страховая компания — УСП «Белвнешстрах».
Максимальное количество дней за рубежом — 365 дней. Стоимость — от 2 USD/EUR (взимается в бел.руб.).
Присылается в тот же день на почту.
Беларусбанк
Страховку можно заказать через интернет-банк или на сайте.
Страховка действует от 1 дня до 2 лет и равна количеству дней нахождения за границей.
Страховая компания — ЗАСО «Промтрансинвест». Тем, у кого есть карточки Visa Platinum (пакет услуг «Платинум», «Клуб «Персона») и Masterсard World Black Edition (пакет услуг «Премиум», Клуб «Персона»), страховку можно оформить бесплатно.
Белгазпромбанк
Оформить страховку можно через интернет-банк.
Срок страхования: 1, 2 или 3 года.
Страховая сумма: 30 000, 50 000 и 70 000 USD/EUR
Территория действия договора страхования: «все страны мира» или «все страны мира, в том числе Болгария, за исключением США, Израиля, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура».
Страховая компания — ЗАСО «Кентавр» или СБА ЗАСО «Купала». Количество дней пребывания — 15, 30, 60 и 90 (в зависимости от срока и суммы). Стоимость — от 2 USD/EUR (взимается в бел.руб.)
Приорбанк
При оформлении премиальных карт, начиная от Visa Gold и выше, страховка предоставляется бесплатно.
Срок действия страховки — до года.
Сумма страхования — 50 000 USD/EUR.
Страховая компания — СБА ЗАСО «Купала». Количество дней пребывания: 90 дней.