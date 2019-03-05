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Медстраховка для поездок за границу вместе с пластиковой картой: в каких банках это возможно

06.03.2019 09:15 — Разное | Tut.by  
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Прошли те времена, когда перед поездкой в отпуск или в командировку нужно было обязательно забежать в обменник, чтобы купить валюту. Вместо бумажных денег можно взять с собой пластиковую карточку и рассчитываться по безналу. Но при выезде за границу нужны не только деньги, но и медицинская страховка. И за ней не всегда нужно идти непосредственно в страховую компанию: помочь может банк. FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках есть возможность оформить такую страховку онлайн, например, через мобильное приложение или интернет-банкинг.


Фото: TUT.BY

Как правило, страховой полис, оформленный в банке придет к вам на электронную почту с факсимильной подписью и печатью банка. Вам останется только распечатать документ перед поездкой или походом в посольство.

Стоимость страховки во всех случаях рассчитывается индивидуально. Она зависит от возраста, срока страхования, количества дней пребывания, территории действия и страховой суммы.

Название банка

Страховка через приложение/интернет-банк

Комментарии

МТБанк

Оформить страховку через приложение можно только по карте «PayOkay» Mastercard World

(при выпуске карты предоставляется бесплатно на 20 дней пребывания) или в других случаях на сайте банка.

Сумма страхования: 30 000 до 70 000 USD/EUR.

Срок действия страховки — до года.

Страховая компания — ЗАСО «Имклива Иншуранс». Количество дней пребывания: от 1 до 120 дней включительно.

Стоимость — от 2 USD/EUR (взимается в бел.руб.).

Присылается на почту в тот же день.

Альфа-Банк

В мобильном приложении InSync в разделе «Продукты» — «Мои страховки» можно оформить страховку для выезжающих за рубеж (как на себя, так и на другого человека).

Страховка действует в течение года.

Возможная страховая сумма: 30 000, 50 000 или 70 000 USD/EUR.

Можно выбрать «все страны мира» или «все страны мира, исключая США, Канаду, Австралию, Японию, Израиль».

 

Страховая компания — СБА ЗАСО «Купала».

Срок пребывания от 1 до 30 дней или на 60 дней, 45 дней и 90 дней.

Стоимость страхования от 2 USD/EUR по курсу.

Страховка присылается сразу после оформления на почту.

Банк БелВЭБ

Страховку можно заказать через интернет-банк и получить по почте. В рамках одного договора можно дополнительно застраховать до 4 человек.

Страховка действует до 2 лет.

Страховая сумма: 30 000 или 50 000 USD/EUR.

Можно выбирать многократные выезды либо однократную поездку.

Страховая компания — УСП «Белвнешстрах».

Максимальное количество дней за рубежом — 365 дней. Стоимость — от 2 USD/EUR (взимается в бел.руб.).

Присылается в тот же день на почту.

Беларусбанк

Страховку можно заказать через интернет-банк или на сайте.

Страховка действует от 1 дня до 2 лет и равна количеству дней нахождения за границей.

Страховая сумма: 30 000, 50 000, 70 000, 100000USD/EUR.

Страховая компания — ЗАСО «Промтрансинвест».

Тем, у кого есть карточки Visa Platinum (пакет услуг «Платинум», «Клуб «Персона») и Masterсard World Black Edition (пакет услуг «Премиум», Клуб «Персона»), страховку можно оформить бесплатно.

Белгазпромбанк

Оформить страховку можно через интернет-банк.

Срок страхования: 1, 2 или 3 года.

Страховая сумма: 30 000, 50 000 и 70 000 USD/EUR

Территория действия договора страхования: «все страны мира» или «все страны мира, в том числе Болгария, за исключением США, Израиля, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура».

Страховая компания — ЗАСО «Кентавр» или СБА ЗАСО «Купала».

Количество дней пребывания — 15, 30, 60 и 90 (в зависимости от срока и суммы).

Стоимость — от 2 USD/EUR (взимается в бел.руб.)

Приорбанк

При оформлении премиальных карт, начиная от Visa Gold и выше, страховка предоставляется бесплатно.

Срок действия страховки — до года.

Сумма страхования — 50 000 USD/EUR.

Страховая компания — СБА ЗАСО «Купала».

Количество дней пребывания: 90 дней.

Страховка через приложение/ интернет-банк

Комментарии
МТБанк

Оформить страховку через приложение можно только по карте «PayOkay» Mastercard World

(при выпуске карты предоставляется бесплатно на 20 дней пребывания) или в других случаях на сайте банка.

Сумма страхования: 30 000 до 70 000 USD/EUR.

Срок действия страховки — до года.

Страховая компания — ЗАСО «Имклива Иншуранс». Количество дней пребывания: от 1 до 120 дней включительно.

Стоимость — от 2 USD/EUR (взимается в бел.руб.).

Присылается на почту в тот же день.
Альфа-Банк

В мобильном приложении в разделе «Продукты» — «Мои страховки» можно оформить страховку для выезжающих за рубеж. Страховка действует в течение года.

Возможная страховая сумма: 30 000, 50 000 или 70 000 USD/EUR.

Можно выбрать «все страны мира» или «все страны мира, исключая США, Канаду, Австралию, Японию, Израиль».

Можно застраховаться людям, предполагающим заниматься экстремальными видами спорта.

Страховая компания — СБА ЗАСО «Купала». Срок пребывания от 1 до 30 дней или на 60 дней, 45 дней и 90 дней. Стоимость страхования от 2 USD/EUR по курсу. Страховка присылается сразу после оформления на почту.
Банк БелВЭБ

Страховку можно заказать через интернет-банк и получить по почте. В рамках одного договора можно дополнительно застраховать до 4 человек.

Страховка действует до 2 лет.

Страховая сумма: 30 000 или 50 000 USD/EUR.

Можно выбирать многократные выезды либо однократную поездку.

Можно застраховаться людям, предполагающим заниматься экстремальными видами спорта.

Страховая компания — УСП «Белвнешстрах».

Максимальное количество дней за рубежом — 365 дней. Стоимость — от 2 USD/EUR (взимается в бел.руб.).

Присылается в тот же день на почту.
Беларусбанк

Страховку можно заказать через интернет-банк или на сайте.

Страховка действует от 1 дня до 2 лет и равна количеству дней нахождения за границей.

Страховая сумма: 30 000, 50 000, 70 000, 100000USD/EUR.

Страховая компания — ЗАСО «Промтрансинвест». Тем, у кого есть карточки Visa Platinum (пакет услуг «Платинум», «Клуб «Персона») и Masterсard World Black Edition (пакет услуг «Премиум», Клуб «Персона»), страховку можно оформить бесплатно.
Белгазпромбанк

Оформить страховку можно через интернет-банк.

Срок страхования: 1, 2 или 3 года.

Страховая сумма: 30 000, 50 000 и 70 000 USD/EUR

Территория действия договора страхования: «все страны мира» или «все страны мира, в том числе Болгария, за исключением США, Израиля, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура».

Страховая компания — ЗАСО «Кентавр» или СБА ЗАСО «Купала». Количество дней пребывания — 15, 30, 60 и 90 (в зависимости от срока и суммы). Стоимость — от 2 USD/EUR (взимается в бел.руб.)
Приорбанк

При оформлении премиальных карт, начиная от Visa Gold и выше, страховка предоставляется бесплатно.

Срок действия страховки — до года.

Сумма страхования — 50 000 USD/EUR.

Страховая компания — СБА ЗАСО «Купала». Количество дней пребывания: 90 дней.
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По страховке, как правило, оплачиваются такие расходы:

  • медицинские расходы (обращение к врачу, оказание неотложной медицинской помощи, медикаментозное лечение в амбулаторных условиях и (или) стационаре и т.д.);
  • экстренная стоматологическая помощь со снятием острой боли;
  • расходы на медицинскую транспортировку, экстренную эвакуацию и медицинскую репатриацию;
  • расходы, связанные с репатриацией тела застрахованного лица;
  • в случае госпитализации несовершеннолетнего застрахованного, страховщик возмещает дополнительные расходы на проживание одного из близких родственников (не более 10 суток);
  • оказание юридической помощи в размере не более 5% от страховой суммы.
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FINANCE.TUT.BY выяснил, в каких банках есть возможность оформить такую страховку онлайн, например, через мобильное приложение или интернет-банкинг.
 
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