Сильный ветер продержится в Беларуси с 6 по 8 марта

Бегидрометцентр предупреждает о сильном ветре. Он продержится три дня с 6 по 8 марта. Сегодня ночью на большей части территории страны ожидается усиление ветра до 15-20 м/с порывами, местами до 22 м/с.

Ветренная погода сохранится утром и днем 7-8 марта. На большей части территории страны возможны порывы до 15-20 м/с.









МЧС рекомендует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, не парковать автомобили под деревьями и рядом со слабо укрепленными конструкциям.