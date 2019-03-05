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Сильный ветер продержится в Беларуси с 6 по 8 марта
Порывы могут достигать 22 м/с.
Бегидрометцентр предупреждает о сильном ветре. Он продержится три дня с 6 по 8 марта. Сегодня ночью на большей части территории страны ожидается усиление ветра до 15-20 м/с порывами, местами до 22 м/с.
Ветренная погода сохранится утром и днем 7-8 марта. На большей части территории страны возможны порывы до 15-20 м/с.
МЧС рекомендует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, не парковать автомобили под деревьями и рядом со слабо укрепленными конструкциям.
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Порывы могут достигать 22 м/с.
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