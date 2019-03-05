Романчук нашел, кому надо дать убыточный колхоз









Напомним, во время «Большого разговора» Александра Лукашенко, дискутируя с экономистом Ярослав Романчуком, предложил дать ему убыточный колхоз — «чтобы заземлиться».





Фейсбуке . «Спрашивать публично, в прямом ТВ-эфире у представителей большого бизнеса, созданы ли в стране условия для развития бизнеса, это как если бы в казарме сержант в окружении «дедов» спрашивал у новобранцев, солдат-«духов», нравится ли им армия и условия службы, — пишет Ярослав Романчук на своей странице в





Вот мнение уважаемого Николая Радомана, председателя с/х производственного кооператива «Агрокомбинат Снов»: «Все необходимые решения для развития в Беларуси сельского хозяйства на государственном уровне приняты. На нынешнем этапе главное — эффективная организация работы».





«Снов» и Н. Радоман – это не обыкновенный фермер, не простое с/х предприятие. Это один из лидеров аграрного производства Беларуси. Николaй Вячеславович — молодец. Он – член Совета Республики, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь. Да, у него есть административный ресурс. Он лично знает руководителей страны, не говоря уже о верхушке Минсельхозпрода и Минской области. Но разве в Беларуси большинство с/х руководителей – радоманы?









Если Николaй Вячеславович своим трудом, талантами и управленческим капиталом доказал, что он качественный предприниматель, инвестор и капиталист, тогда давайте дадим ему 50 – 100 тысяч гектаров земли с убыточными с/х организациями. Не ему лично, а его организации, его команде. Если в его руках земля становится настоящим капиталом, приносит прибыль и расцветает, то почему ему не дать больше земли, с/х активов? Ему, как хозяину, как частному собственнику, как акционеру, который вместе с другими акционерами и работниками, превратит сельское хозяйство в настоящий локомотив страны – за свой счёт, за счёт своего труда и капитала, а не за счёт денег налогоплательщиков и ресурсов страны?





Представим, что было бы, если бы такой уважаемый руководитель, как Николай Радоман начал публично высказывать недовольство аграрной политикой в частности и экономической политикой в целом. Легко представить реакцию соответствующих контрольных, правоохранительных органов и конкурирующих организаций. В существующей сегодня регуляторной среде (лицензии, квоты, разрешения, цены, закупки, проверки, распределение сырья, условия предоставления кредитов, льготы по закупке оборудования и т.д.) руководитель даже самого большого частного предприятия находится в огромной зависимости от решений десятков структур и органов госуправления.





Он постоянно должен находить баланс в хитросплетениях интересов и мотиваций разных номенклатурных групп и одновременно думать о том, как заработать прибыль. Как только он начинает критиковать кого-то, даже вполне по делу, конструктивно, эти самые критикуемые могут обидеться, дёрнуть за верёвочки свои связи – и пошло-поехало. Вплоть до ареста, вытеснения из бизнеса или резкого ухудшения условий ведения своего конкретного бизнеса.





Поэтому представители большого бизнеса на такого рода открытых, публичных встречах с президентом выполняют функцию всеобщего предпринимательского одобрям-с. Это в такой же мере относится к уважаемому Александру Мошенскому. Вот сказал А. Лукашенко: «Что касается свободы предпринимательства, тут уже нельзя больше принять каких-то решений. Предпринимателям уже дана полная свобода в стране». Даже прекрасно работающий бизнес Александра Михайловича сильно завязан на условия доступа к сырью, кучу других административно-правовых, регуляторных установок сотен чиновников в Вертикали власти.





Дразнить их публичными откровениями о настоящей природе бизнес-климата в Беларуси – такого не может себе позволить ни одни крупный бизнесмен страны. Можно нарваться на жим, рейдерство или высокие издержки выполнения дополнительных требований власти.