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Эксперт: Беларусь не может определиться с новым направлением международных отношений

06.03.2019 08:30 — Разное | Партизан  
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Ни дня без совещания и публичного разноса. Вот и сегодня Александр Лукашенко не преминул порассуждать на камеру, как нам жить дальше. Совещание касалось международного сотрудничества Беларуси с западными и восточными интеграционными структурами. Если коротко – сложно со всеми соседями, передает "Белсат".

Дипломатия, как и деньги, любит тишину. Но не в случае главы Беларуси. Андрей Егоров, Центр европейской трансформации, уверен:

«Проблема в том, что Беларусь, и не выстраивает линии взаимоотношений ни на Восток, ни на Запад. Ведь есть тотальная неопределенность со стороны Беларуси в модели своего развития».

Больше всего критики досталась структурам по восточному направлению. Союзное государство не обеспечивает к равноправию с россиянами. Евразийский экономический союз со многими барьерами, по мнению Лукашенко, в своей интеграции обернулся назад. В Организации Договора о коллективной безопасности – дела не лучше: более полугода стороны не могут договориться о новом генерального секретаря.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

«Постулат суверенитета» – также остается непоколебимым».


Куда более скромная риторика звучала сегодня в сторону Запада. (Гр.2) Евросоюз торгуется о мелочах и не отменил санкций. Но растут инвестиции и торговлю, получаем выгодные кредиты. НАТО обложил с трех сторон, но намерения, с ними связанные, у нас самые партнерские. Правда, если раньше главе государства в отношениях с Евросоюзом мешали «двойные стандарты» европейцев и доносы оппозиционеров, то сейчас налаживать диалог мешает… восточный сосед.


«Я хочу, чтобы это услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации», – говорит глава Беларуси.

На Россию на совещании обрушилась наиболее обид. К стабильности в отношениях со всеми соседями официальному Минску сплошь далеко. Андрей Егоров, Центр европейской трансформации:

«Парадокс отношений с Западом заключается в том, что Беларусь не стремится в западную демократическую модель. А парадокс интеграции с Востоком заключается в том, что Беларусь хочет жить как независимая страна, вступая в интеграционные объединения России, которая не хочет видеть своих соседей как независимые страны».

И министр иностранных дел Владимир Макей для баланса в намеке упрекнул и западного соседа. Мол, эта страна блокирует подписание основополагающего документа в отношениях с ЕС – Договора о сотрудничестве. Правда, не уточнил: речь о Литве, которая стала выражает претензии касательно Островецкой АЭС, или о Польше? Алесь Логвинец, политолог:

«Это те документы, которые для Беларуси очень важны и могут упростить жизнь простым белорусам, и сделать так, чтобы Евросоюз был более присутствующий здесь, в Беларуси».

Что, в свою очередь, не в интересах России. За деньги которой, впрочем, и строится АЭС.


 
Теги: Минск
 
 
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Ни дня без совещания и публичного разноса. Вот и сегодня Александр Лукашенко не преминул порассуждать на камеру, как нам жить дальше. Совещание касалось...
 
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