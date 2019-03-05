Эксперт: Беларусь не может определиться с новым направлением международных отношений

Дипломатия, как и деньги, любит тишину. Но не в случае главы Беларуси. Андрей Егоров, Центр европейской трансформации, уверен:





«Проблема в том, что Беларусь, и не выстраивает линии взаимоотношений ни на Восток, ни на Запад. Ведь есть тотальная неопределенность со стороны Беларуси в модели своего развития».





Больше всего критики досталась структурам по восточному направлению. Союзное государство не обеспечивает к равноправию с россиянами. Евразийский экономический союз со многими барьерами, по мнению Лукашенко, в своей интеграции обернулся назад. В Организации Договора о коллективной безопасности – дела не лучше: более полугода стороны не могут договориться о новом генерального секретаря.





Александр Лукашенко, президент Беларуси:





«Постулат суверенитета» – также остается непоколебимым».









Куда более скромная риторика звучала сегодня в сторону Запада. (Гр.2) Евросоюз торгуется о мелочах и не отменил санкций. Но растут инвестиции и торговлю, получаем выгодные кредиты. НАТО обложил с трех сторон, но намерения, с ними связанные, у нас самые партнерские. Правда, если раньше главе государства в отношениях с Евросоюзом мешали «двойные стандарты» европейцев и доносы оппозиционеров, то сейчас налаживать диалог мешает… восточный сосед.









«Я хочу, чтобы это услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации», – говорит глава Беларуси.





На Россию на совещании обрушилась наиболее обид. К стабильности в отношениях со всеми соседями официальному Минску сплошь далеко. Андрей Егоров, Центр европейской трансформации:





«Парадокс отношений с Западом заключается в том, что Беларусь не стремится в западную демократическую модель. А парадокс интеграции с Востоком заключается в том, что Беларусь хочет жить как независимая страна, вступая в интеграционные объединения России, которая не хочет видеть своих соседей как независимые страны».





И министр иностранных дел Владимир Макей для баланса в намеке упрекнул и западного соседа. Мол, эта страна блокирует подписание основополагающего документа в отношениях с ЕС – Договора о сотрудничестве. Правда, не уточнил: речь о Литве, которая стала выражает претензии касательно Островецкой АЭС, или о Польше? Алесь Логвинец, политолог:





«Это те документы, которые для Беларуси очень важны и могут упростить жизнь простым белорусам, и сделать так, чтобы Евросоюз был более присутствующий здесь, в Беларуси».





Что, в свою очередь, не в интересах России. За деньги которой, впрочем, и строится АЭС.



