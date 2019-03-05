Весенние палы травы – беспечность или безответственность?

С наступлением весны ежегодно начинаются проблемы с выжиганием сухой травы, что зачастую приводит к пожарам. Сельчане и дачники, наводя порядок на придомовой территории, зачастую жгут мусор, сухую траву и прошлогодние листья, нередко, не задумываясь о последствиях, граждане бросают непотушенные спички и окурки в сухую траву. И хотя о том, что делать этого нельзя, не раз уже говорили, ситуация с палами остается актуальной.





В этом году в Гродненской области первый случай пала сухой травы зафиксирован ранним утром 24 февраля. В 4 часа 23 минуты спасателям поступило сообщение о загорании сухой травы в Дятловском районе на площади 0,7 га. Пламя разгулялось в мелиоративном канале между населенными пунктами Малые Шестаки и Пруд. Возможной причиной загорания сухой растительности послужило неосторожное обращение с огнем при курении проходившего мимо или проезжающего на автотранспортном средстве гражданина. Для ликвидации пала были привлечены подразделения Дятловского и Слонимского районных отделов по ЧС, сообщено собственнику – предприятию мелиоративных систем.

К сожалению, не все задумываются о последствиях и недооценивают степень опасности палов сухой растительности, ведь рискует выжигатель не только своим имуществом и жизнью, но и создает реальную угрозу имуществу других граждан, лесным массивам.

За обеспечение пожарной безопасности на вверенных территориях (лесах, полях) ответственность несет собственник или пользователь, он же обязан возмещать затраты на тушение службе 101. За непринятие мер по ликвидации палов руководитель может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа от 10 до 40 базовых величин, а нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках, повлекшее их повреждение, наказывается штрафом до 50 базовых величин.



МЧС настоятельно рекомендует соблюдать следующие правила:

не бросайте горящие спички и окурки вблизи мусора, камышовых зарослей и в лесополосе;

не поджигайте сухую траву и камыш, и не оставляйте сжигаемые кучи мусора без присмотра, в непосредственной близости от домов и хозяйственных построек;

выезжая на природу, разжигайте только «цивилизованный» костёр;

при обнаружении природного пожара попытайтесь остановить его собственными силами и обязательно сообщите о происшествии по телефонам 101 или 112;

проведите беседу с детьми и объясните, что ни в коем случае нельзя самостоятельно разжигать костер, бросать в него неизвестные предметы и аэрозольные упаковки.