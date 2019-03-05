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Беларусь представила новый беспилотник "Бусел МБ2"
06.03.2019 09:17 — Разное | Ежедневник
Фото: bmpd
На международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби (ОАЭ) Беларусь показала новый беспилотник со сбрасываемыми боеприпасами «Бусел МБ2».
Разрабатывал летательный аппарат белорусский "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов".
"Бусел МБ2" может применяться на дальности от 20 до 70 км в зависимости от того, чем он снаряжен, сообщает
Благодаря бортовым оптическим системам беспилотник может производить разведку и наблюдение как днем, так и ночью. Также предусмотрена опция размещения вооружения на борту, например, ручных гранат. Сейчас проходят заводские испытания модели.
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На международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби (ОАЭ) Беларусь показала новый беспилотник со сбрасываемыми боеприпасами «Бусел МБ2».
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