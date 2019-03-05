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Жизнь после Фадеева. Чем сегодня занимаются экс-солистки «Серебра»

06.03.2019 09:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Жизнь после Фадеева. Чем сегодня занимаются экс-солистки «Серебра»
www.globallookpress.com

Группа «Серебро» не раз меняла свой состав, однако в феврале 2019 года в коллективе произошли глобальные изменения. Бессменная участница герлз-бэнда Ольга Серябкина с коллегами по сцене Татьяной Моргуновой и Екатериной Кищук отправились в сольное плавание. Возможно, вне группы девушки добьются еще более внушительных результатов, чем раньше, а может быть, в скором времени исчезнут с радаров, как это произошло, например, с Мариной Лизоркиной или Дарьей Шашиной. А пока АиФ.ru рассказывает о том, чем сегодня занимаются исполнительницы, давно покинувшие «Серебро».

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Марина Лизоркина: из певицы в художники 

«Петь я буду всегда», — заметила в одном интервью Марина. Действительно, как не петь, когда за плечами музыкальная школа, Институт современного искусства и Эстрадно-джазовая академия? Однако, когда в 2009 году девушка покинула группу «Серебро», ее музыкальная карьера незаметно отошла на второй план. Лизоркина стала художником. Писать на холсте она начала еще в 2006, первую персональную выставку провела, будучи солисткой известного трио, и уже тогда имела большой успех. Девушка разработала свою собственную технику рисования. Одну картину она пишет в среднем 3-4 дня практически без сна и отдыха, ведь закончить ее надо до того, как высохнет краска.

Когда девушка только начинала пробовать себя в качестве художника, цены на ее работы стартовали от 4000 долларов, стоимость зависела от размера и материала, который использовался для создания картины. Марина продолжает общаться с бывшими коллегами, они периодически появляются в ленте ее Instagram, более того, некоторые из ее работ даже украшают стены собственного ресторана Максима Фадеева.

Анастасия Карпова: больше не блондинка

Когда «Серебро» покинула Марина Лизоркина, на ее место пришла Настя Карпова. Певица задержалась в коллективе на 4 года, лишь в 2013 она отправилась в сольное плавание. Однако больших успехов в качестве самостоятельной творческой единицы так и не добилась. В 2016 году девушка взяла небольшую паузу, чтобы «пересмотреть свое творчество», и вернулась на сцену лишь в 2018, выпустив сразу два новых сингла. Идею Карповой начать сольный проект с самого первого дня поддерживал ее любимый мужчина Андрей Стен. «Конечно, это не только моя заслуга, но и Андрея, который все со мной делает. Мы такая парочка, которая все карабкается наверх», — заметила Настя в одном из своих интервью. Кстати, после ухода из девичьего коллектива Карпова внешне сильно преобразилась: теперь она не блондинка, как раньше, а брюнетка, в лучших традициях Ольги Серябкиной, которая оставалась в составе коллектива дольше всех. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#карпова #karpova #ak

Публикация от Nastya Karpova (@nastyakarpovaofficial)

Дарья Шашина: постройнела и стала блогером

Точнее будет сказать, не Шашина, а Чебанова. После ухода из группы девушка вышла замуж за своего молодого человека, ведущего и экс-участника шоу «Голос» Ивана Чебанова. Отношения пары развивались непросто, они то сходились, то расходились, однако в итоге все же остались вместе и связали себя узами брака в 2017 году. Пышное торжество прошло в усадьбе Суханово.

Удивительно, но за время работы в коллективе, а Даша была в его составе почти три года, девушка сильно набрала вес. К моменту своего ухода она весила на 11 кг больше, чем в самом начале. Набранные кило никак не хотели уходить ни с помощью диет, ни с помощью спорта, однако проблема решилась практически сама собой, когда певица покинула группу. Сама Шашина связывала появление лишнего веса с постоянными стрессами на работе. Сегодня девушка прекрасно выглядит, ведет популярный Instagram, на который подписано более 700 тысяч человек, и влог на Youtube вместе с мужем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А про сибу ину кто что знает?

Публикация от Daria (@dariachebanov)

Полина Фаворская: обнаженка и «Урод»

«Почему вы ушли?» — это самый частый вопрос, который задавали всем бывшим участницам группы «Серебро». И Полина не исключение. Но именно ответ Фаворской многих обескуражил: «Я ухожу на поиски самой себя и гармонизации своего я», — сказала артистка журналистам. Искать себя певица решила после поездки в Камбоджу, где она много медитировала и встретила своего духовного наставника. Но если вы думаете, что Фаворская решила оставить шоу-бизнес (все-таки он к духовному развитию не имеет никакого отношения), то ошибаетесь. Вместе с саундпродюсером и клавишником Женей Пьянковым девушка создала группу FAVLAV. Музыку экс-солистка «Серебра» пишет сама. Недавно она презентовала поклонникам свою новую песню «Урод». Смысл композиции можно свести буквально к одной фразе: «Я лежу в крови, темный коридор, больно так дышать, ты внутри неё. Как мне дальше жить, какой же ты урод». Однако в новостную ленту СМИ девушка попадает пока не за счет громких творческих побед, а за счет откровенных снимков или видео, которые c завидной регулярностью выкладывает в своем популярном Instagram. Как говорится, песни песнями, а «обнаженка» всегда в тренде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все хорошо.

Публикация от Polina Favorskaya (@favlav)

 
 
Ссылка на источник 64
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Многие знают, чем сегодня занимаются Лена Темникова и Ольга Серябкина, а вот другие девушки из этой группы, увы, не на слуху. Что они делают, прекратив...
 
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