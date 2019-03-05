Нары для Гульнары. За что сидит дочь первого президента Узбекистана?

Гульнара Каримова, дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, направлена в колонию общего режима в связи с нарушениями условий отбывания наказания. Такое сообщение обнародовала Генеральная прокуратура Узбекистана.

«В связи со злостным нарушением порядка»

5 марта 2019 года Яшнабадский районный суд по уголовным делам принял определение о замене наказания Гульнаре Каримовой на лишение свободы с отбыванием оставшегося срока в колонии общего режима «в связи со злостным нарушением порядка и условий отбывания Каримовой наказания».

46-летняя Гульнара Каримова находится в изоляции с 2013 года, когда ее отец, Ислам Каримов, распорядился отправить дочь под домашний арест.

28 июля 2017 года власти Узбекистана официально объявили, что что дочь первого президента Узбекистана осуждена и отбывает наказание.

Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры Узбекистана сообщало, что Гульнара Каримова обвиняется в мошенничестве, нарушении таможенного законодательства, сокрытии иностранной валюты, нарушении правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем. Ей были предъявлены обвинения по ст. 168, 178, 182, 189, 228 и 243 УК Узбекистана.

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Между первым и вторым перерывчик небольшой

В сообщении Генпрокуратуры, датированным июлем 2017 года, говорилось: "«Приговором Ташкентского областного суда по уголовным делам от 21 августа 2015 года Каримова Г. признана виновной в совершении инкриминированных преступлений, и ей назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы».

18 декабря 2017 года последовал второй приговор — Ташкентский областной суд по уголовным делам приговорил Каримову к 10 годам лишения свободы.

1 июля 2018 года наказание заменили на ограничение свободы на пять лет с отбыванием по месту жительства дочери Каримовой Иман в Ташкенте.

При этом близкие Гульнары Каримовой сообщали, что на нее продолжается давление со стороны силовиков. Власти Узбекистана утверждают, что ущерб от преступной деятельности Каримовой составил около 2 миллиардов долларов.

От советской пионерки до «восточной принцессы»

Гульнара Каримова родилась 8 июля 1972 года в семье сотрудника Госплана Узбекской ССР Ислама Каримова и его второй жены Татьяны. К тому моменту, как девушка окончила школу, ее отец стал первым секретарём ЦК Компартии Узбекистана.

После распада СССР партийный лидер советской республики превратился в президента независимого Узбекистана.

Примерной дочерью восточного владыки Гульнара Каримова никогда не была — в 19 лет она вышла замуж, фактически поставив отца перед фактом, а через 10 лет скандально развелась с мужем. Причем для того, чтобы оставить двоих детей с Гульнарой, президенту Узбекистана пришлось использовать все свои ресурсы и влияние.

В 1995 году начала работа в структурах МИД Узбекистана. Каримова занимала посты советника-посланником посольства Узбекистана в России, советника постоянного представительства Узбекистана в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В сентябре 2008 года Гульнару назначили постоянным представителем Республики Узбекистан при ООН и других международных организациях в Женеве. В январе 2010 года она стала послом Узбекистана в Испании.

В 2005 году в Узбекистане начал свою деятельность Центр политических исследований (ЦПИ) под дирекцией Каримовой. Гульнара была организатором и попечителем Фонда «Форум культуры и искусства Узбекистана», который за восемь лет своего существования организовал более полутора тысячи проектов в Узбекистане и за рубежом, был принят в официальные партнеры ЮНЕСКО.

Ей удалось сколотить настоящую бизнес-империю, и некоторые даже стали рассматривать Гульнару как преемницу отца, хотя для Узбекистана, стремительно возвращающегося от светской советской модели к исламскому консерватизму, женщина в руководстве страны казалась совершенно невероятным делом.

Не выноси сор из избы: как Гульнара попала в опалу

Настоящие проблемы у Гульнары начались в 2012 году, когда следственные органы ряда стран начали расследование коррупции в сфере телекоммуникационных услуг. По версии следователей, Гульнара использовала свое влияние стране для получения денег от иностранных компаний, которые хотели работать в Узбекистане.

Но замораживание счетов в иностранных банках оказалось мелочью перед гневоим влиятельного родителя. Взбесило Ислама Каримова то, что Гульнара начала публиковать в соцсетях разоблачительные посты, касающиеся первых лиц окружения отца, в том числе главы Службы национальной безопасности Рустама Инноятова.

После этого Гульнару поместили под домашний арест, и она как будто исчезла — несколько лет о ней не поступало почти никакой информации.

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Будет сидеть

Смерть Ислама Каримова в 2016 году никак не улучшила положение его дочери. Более того, неофициальный домашний арест превратился в реальный срок, за которым последовал еще один.

Судя по всему, официальные обвинения и судебные решения по Гульнаре Каримовой были приняты для того, чтобы потребовать у властей иностранных государств доступ к деньгам дочери первого президента Узбекистана, хранящимся в банках более чем 10 государств.

Восток — дело тонкое, там не любят выносить сор из избы. Дочь покойного Ислама Каримова слишком много знает об особенностях узбекской политической кухни, и слишком независима для того, чтобы надеяться на ее молчание.

А это значит, что бывшей «узбекской принцессе», чья сказка превратилась в суровую реальность, не стоит ожидать ничего хорошего.