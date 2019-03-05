Учителя математики поделились опытом

Руководитель гимназического методического объединения учителей физики, математики, информатики гимназии №1 г. Борисова С.В. Павлова представила систему работы и общие подходы в деятельности учителей гимназии, которые способствуют формированию и стимулированию мотивации к изучению математики. Это и постоянная забота руководства о повышении предметной компетентности педагогов, и организация разнообразной внеурочной работы, и принципы отбора предметного содержания, и особенности преподавания, контрольно-оценочной деятельности учителей математики гимназии. Надо сказать, что эти подходы универсальны и могут быть использованы для повышения познавательного интереса к изучению не только математики, и не только в учреждениях общего среднего образования нового вида.

Об особенностях работы по подготовке к ЦТ в физико-математических профильных классах, об экспериментальной работе в допрофильных классах и ее результатах доложила учитель математики гимназии №1 г. Борисова И.Н.Угринив, которая отметила, что высокие результаты ЦТ – это следствие не только высокой познавательной мотивации учащихся, но и кропотливой ежедневной работы учителя. А ученические достижения гимназистов 2017/2018 года выпуска по математике впечатляют: гимназистами-абитуриентами сдано более 60 тестов ЦТ по математике, из них три заслужили оценку в 100 баллов, еще 18 сданы с результатом от 92 до 99 баллов, а средний балл ЦТ-2018 гимназистов по математике превысил средний балл ЦТ по математике в республике на 25 баллов. Все выпускники физико-математического класса поступили на бюджетные отделения вузов (14 человек – в БГУИР).

Затем учитель математики Е.П. Степанова провела с коллегами игру-демонстрацию «Повторяй и учись», составленную по правилам шоу «Своя игра». Разбившись на команды, учителя математики отвечали на вопросы по методике и дидактике, а также из области занимательных фактов о числах, великих математиках, разгадывали анаграммы. Е.П. Степанова таким образом продемонстрировала в действии стимулы познавательной активности, которые можно использовать как в урочной, так и во внеурочной деятельности.

В практической части фестиваля учителя математики посетили урок-КВН в 5-м классе учителя Н.В.Глушаковой, урок обобщения знаний в 9-м классе учителя С.В.Павловой, мастерскую «Из опыта проведения Недели математики» учителей С.А.Гутковской, Л.Н.Глаголевой, урок Л.С. Куницкой по использованию теоремы Менелая для решения сложных геометрических задач. Все секции позволили показать разнообразие образовательного процесса, построенного на принципах занимательности и умеренной сложности.

Руководитель РМО учителей математики Борисовского района Н.П. Лепленко провела рефлексивный блок, затем анонсировала мероприятия и конкурсы, в которых предстоит принимать участие учителям математики в ближайшее время.