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Bloomberg: Samsung работает над еще двумя сгибающимися смартфонами

06.03.2019 09:56 — Разное | Tut.by  
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20 февраля в Сан-Франциско Samsung анонсировала свой первый сгибающийся смартфон — Galaxy Fold. В Bloomberg заявляют, что на этом производитель не остановится и выпустит как минимум еще два подобных устройства, которые по форме будут отличаться от уже представленной модели.


На фото Galaxy Fold. Изображение: theverge.com

Скорее всего, первая из еще не анонсированных сгибающихся новинок будет работать по принципу раскладушки, вторая — когда экран разгибается наружу, а не во внутрь (а-ля Huawei Mate X). В Bloomberg считают, что пока оценивать спрос на смартфоны с таким дизайном еще рано, но Samsung и другие компании стараются захватить на этом рынке лидерство перед Apple.

«Никто еще не знает, какой дизайн складывающихся аппаратов будет идеальным. Настало время для экспериментов. Многие из этих проектов вряд ли окажутся успешными, но игроки отрасли получат ценные уроки», — говорит Брайан Ма, вице-президент по исследованиям гаджетов в IDC.

Анонс новых аппаратов вряд ли состоится раньше конца этого года или начала следующего. Кроме того, в Samsung работают над увеличением долговечности сгибающегося дисплея Galaxy Fold, на котором образуется «складка» после десяти тысяч открытий. В Bloomberg даже допускают, что Samsung будет бесплатно менять экраны Galaxy Fold, если подобные складки образуются раньше времени.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны Samsung:

 
 
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