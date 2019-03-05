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Декоративные арки готовят к вертикальному озеленению

06.03.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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  Необычные конструкции появились в конце прошлого года вдоль пешеходной дорожки в сквере напротив городского управления по образованию. Перед зимой строители установили малые архитектурные формы из парных элементов металлического арочного навеса светло-зеленого цвета высотой свыше 3,5 м и встроенные скамейки.

  С наступлением благоприятных погодных условий строители приступили к подготовке оснований будущих зон отдыха.



  В весенний сезон службы озеленения начнут «обвивать» виноградной лозой дугообразные навесы. В качестве вьющегося растения используют девичий виноград.



  Пинский горисполком




 
 
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  Необычные конструкции появились в конце прошлого года вдоль пешеходной дорожки в сквере напротив городского управления по образованию. Перед зимой строители...
 
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