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Декоративные арки готовят к вертикальному озеленению
06.03.2019 — Разное | Пинский Вестник
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С наступлением благоприятных погодных условий строители приступили к подготовке оснований будущих зон отдыха.
В весенний сезон службы озеленения начнут «обвивать» виноградной лозой дугообразные навесы. В качестве вьющегося растения используют девичий виноград.
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